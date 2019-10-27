Александр Метлицкий: как оставить регресс

Не так давно Александр Метлицкий наведался на родину и не преминул увидеть матчи национальной сборной. Какие плюсы отметил, что посоветовал изменить, что добавить?





— У нового главного тренера сборной Михаила Мархеля было мало времени, чтобы внести существенные коррективы в действия подопечных, — был ответ. — Приняв команду, он провел пару сборов, выбрав, на его взгляд, лучших футболистов.





О серьезных выводах говорить рано, хотя публика сразу ждет изменений. Она думает, что новый коуч должен опять все поставить с головы на ноги, и многое вновь пойдет своим чередом. Думаю, это ошибочное мнение, которое имеет место быть.





Насчет плюсов. Их я не заметил. Вспоминаю домашнюю игру нашей команды, которой руководил прежний тренер, со сборной Германии. Она оставила удручающее зрелище. В матче против эстонцев с новым коучем тоже не заметил ни особого патриотизма, ни запала.





В том числе и желания, как в футбольной среде говорят, сделать так, чтобы от соперников не осталось даже духа на стадионе. Дабы наших, извините, закатали в асфальт, тоже не увидел.





На мой взгляд, протекала совершенно равная игра, причем, в ее построении, в использовании отдельных компонентов она шла с некоторым преимуществом эстонцев. Думаю, ничья закономерна.





— В матче с лидерами группы — «оранжевыми» — подразумевался иной подтекст…





— Голландцы — это голландцы, им нечего петь дифирамбы, и так понятно, что сборная составлена из серьезных игроков, выступающих в солидных клубах. Мне показалось, что гости приехали, как у нас раньше говорили, на полном расслабоне, спокойно контролировали ситуацию на поле.





Они играли так, как того хотели, ждали ошибок от хозяев, а дождавшись, дважды завершили свои вылазки взятием белорусских ворот.





Случались и у нас интересные моменты, но то хозяевам не везло, то игрок не сумел исполнить точный удар, то не хватало мастерства. При полных трибунах, проигрывая 1:2, наша сборная не смогла добавить и уравнять шансы.





Значит, в физическом плане не все в порядке, а по поводу мастерства на фоне техничных голландцев не хочу ничего говорить. Поражение с минимальным счетом, все вроде бы довольны, что не проиграли 0:3, 0:5, или 1:4. Но я не увидел неистового желания переиграть и эстонцев, и голландцев.





Но с другой стороны нынешние подопечные Мархеля особо не готовы с новой эйфорией, с новыми силами включиться в борьбу, обыграть эстонцев и голландцев дома. Ясно, что все сразу не делается, поэтому мне кажется, что сборную ожидает большой кусок работы. Впрочем, об этом было говорено и пять, и десять лет назад...





— Как быть и что делать — сакраментальный вопрос





— Изменения следует начинать с клубов. Белорусское первенство на фоне европейского потихоньку тонет, подавая сигналы SOS. В подтверждение моих слов — ни один белорусский клуб этой осенью не был представлен в европейских турнирах.





Уровень чемпионата падает, мастеровитых футболистов почти нет. По роду деятельности разговаривал с местными специалистами. Никто из них не предложил обратить внимание на новый талант, яркое лицо.





Нужно начинать с низов, с квалифицированных специалистов, выстраивать свою систему, учитывая местные климатические условия, которые не стоит недооценивать. Плюс помнить о наших более скромных финансовых возможностях.





Детей, как раньше говорили, надо выгонять на улицу, отрывать от всех этих смартфонов, айфонов и айподов. В спортивные секции и ДЮСШ заманивать леденцами и пряниками. Есть же специалисты, которые за это отвечают. Пусть поднатужатся, напрягут извилины.





— Много споров вызвало предложение о создании Профессиональной футбольной лиги. Почему, по-твоему некоторые из функционеров против?





— Исходя из названия, в ПФЛ, то бишь в клубах, должны работать профессионалы, люди, которые хотят чего-то достичь в футболе. Не только те, которые, как у нас говорят, хотят освоить денежный поток. Насколько лига поможет поднять уровень футбола, думаю, убеждать не стоит, ответ очевиден — намного.





В соседних странах такие образования давно и успешно действуют. Уровень футбола можно поднять за счет финансов, с помощью продвинутого маркетинга. Как всего этого достичь, рассказывать не стану.





Всем, кто заинтересован в теме, нужно непосредственно общаться с зарубежными коллегами, изучать их опыт и набираться уму-разуму. Ехать в ту же Австрию или Германию, партнера по нашей группе в рамках квалификации Евро-2020. Разные весовые категории — возразите вы!





В ответ скажу, что у нас много людей, любящих футбол, бизнесменов, которые не прочь помочь клубам. Надо их найти, заинтересовать, и они пойдут навстречу.





Появятся средства, значит, возникнут новые возможности в выборе и приглашении игроков, в помощи той же родной спортшколе. Пусть не говорят, что деньги не играют в футбол. Они играют и очень большую роль!





Реально ли у нас создать ПФЛ? Думаю, вполне, но нужно оглянуться на соседей, применить их навыки, чтобы не стать профаном или первооткрывателем. Да и рядом пример того же брестского «Динамо».





Надо поездить, плюс покопаться в своих клубах, поискать спонсоров. Все это непросто, как кажется со стороны, но осуществимо.





Прошло более четверти века самостоятельности, но наш футбол не прогрессирует, а скорее, стогнирует, стоит на месте. Чтобы остановить регресс, надо искать выход из такого положения. Один из них — в создании ПФЛ.