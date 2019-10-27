Российский рубль подскочил до месячного максимума

Напомним, что по итогам предыдущей недели значение корзины валют выросло на 0,23%, а тут всего за один день получилось почти столько же. Но по сравнению с началом месяца валютная корзина к текущему моменту подешевела на 0,46%.





Курс доллара вырос на 0,0018 рубля до 2,0471 BYN/USD. После четырёх укреплений подряд американская валюта подорожала до максимума за 12 дней.





Курс евро упал на 0,0030 рубля до 2,2700 BYN/EUR.





Курс российского рубля подскочил на 0,0106 BYN до 3,2070 BYN/100 RUB. Это максимальное значение на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи с начала октября.









Центробанк России





К моменту публикации статьи ЦБ РФ ещё не установил официальные курсы иностранных валют на завтра, но уже сейчас можно довольно точно определить какими они будут.





Так, к 11:30 на бирже в Москве средневзвешенный курс доллара опустился ниже официального курса на сегодня на 13 копеек до 63,8700 российских рублей. Именно таким и будет официальный курс Банка России на завтра.





С курсом евро несколько сложнее, сейчас можно предположить, что его значение опустится примерно на 28 копеек до 70,84 российских рублей. Последнее слово за Центробанком РФ.