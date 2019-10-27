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Российский рубль подскочил до месячного максимума

28.10.2019 14:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги на БВФБ в понедельник завершились ослаблением белорусского рубля к валютной корзине сразу на 0,19% благодаря росту доллара и российского рубля.

Напомним, что по итогам предыдущей недели значение корзины валют выросло на 0,23%, а тут всего за один день получилось почти столько же. Но по сравнению с началом месяца валютная корзина к текущему моменту подешевела на 0,46%.

Курс доллара вырос на 0,0018 рубля до 2,0471 BYN/USD. После четырёх укреплений подряд американская валюта подорожала до максимума за 12 дней.

Курс евро упал на 0,0030 рубля до 2,2700 BYN/EUR.

Курс российского рубля подскочил на 0,0106 BYN до 3,2070 BYN/100 RUB. Это максимальное значение на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи с начала октября.


Центробанк России

К моменту публикации статьи ЦБ РФ ещё не установил официальные курсы иностранных валют на завтра, но уже сейчас можно довольно точно определить какими они будут.

Так, к 11:30 на бирже в Москве средневзвешенный курс доллара опустился ниже официального курса на сегодня на 13 копеек до 63,8700 российских рублей. Именно таким и будет официальный курс Банка России на завтра.

С курсом евро несколько сложнее, сейчас можно предположить, что его значение опустится примерно на 28 копеек до 70,84 российских рублей. Последнее слово за Центробанком РФ.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги на БВФБ в понедельник завершились ослаблением белорусского рубля к валютной корзине сразу на 0,19% благодаря росту доллара и российского рубля.
 
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