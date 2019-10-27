В Витебской области горела «Табакерка». Говорят, её подожгли (и это не всё)

Источник материала: KYKY

В поселке Лынтупы (Витебская область) горела «Табакерка». Как она сейчас выглядит, показал Глеб Малофеев в Facebook:

Оказывается, «Табакерка» загорелась еще вечером 21 октября. Чтобы выяснить подробности, KYKY связался с официальным представителем Витебского областного управления МЧС Софьей Глинской. Она пояснила, что о горящем киоске люди сообщили 21 октября в 21:31. Когда спасатели приехали тушить огонь, ни рядом, ни внутри «Табакерки» никого не оказалось. Пламя повредило почти два квадратных метра поверхности стен. Со слов Глинской, одна из версий — поджог.

Бонус: как беларусы пытались выяснить, кто разрешил «Табакерки» в Минске

Объединение ИП мелкой розницы «Перспектива» еще в сентябре отправило запрос в Администрацию президента. Организация надеялась получить убедительный комментарий о монополии бизнесмена Алексея Алексина на установку «Табакерок» и полном запрете киосков в Минске для «простых предпринимателей». Наконец, «Перспективе» прислали ответы: инстанции просто перенаправляли обращение одна за другой, а дать внятное разъяснение никто так и не сумел. Разбираемся в цепочке документов.

Удивительно, но президентская администрация просто отослала письмо в Совмин, а оттуда его отфутболили дальше. В итоге «Перспективе» пришли письма из «Белгоспищепрома» и МАРТ. Концерт заявил, что вопросы о киосках не входят в его зону ответственности, и отправил к министерству. Ведомство написало, что размещение киосков утверждают местные исполнительные и распорядительные органы:

Мингорисполком решил не отвечать вообще. Но «Перспектива» напомнила о предыдущем ответе мэрии, где чиновники переложили все на «Белгоспищепром», который курировал создание сети «Табакерка».

«На сегодня «Перспектива» не получила ни от правительства, ни от президента четкого ответа на простые вопросы, которые волнуют миллионы жителей столицы. <...> Такое положение вещей не делает чести властям, потому как сегодня, и это уже точно известно, хотели бы поставить киоски через аукционы сотни предпринимателей, но они отказываются понимать одну простую вещь — почему президент на словах декларирует равные условия для всего бизнеса, а на деле лишь избранные могут получать различного рода преференции, как в нашем случае с киосками «Табакерка». <...>

В ближайшее время «Перспектива» планирует вынести этот вопрос в Мингорисполком на заседание общественно-консультативного совета предпринимательства с участием всех заинтересованных лиц. Если добиться разрешения через аукционы ставить киоски и простым сотням предпринимателям, то страна получит в бюджет немалые деньги и новые рабочие места», — заключили представители организации.