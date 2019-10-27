Минск — Нур-Султан: новые грани сотрудничества.Итоги официального визита Президента в Казахстан

Источник материала: Голас Сененшчыны

Настоящая дружба всегда проверяется временем. Отношения Беларуси и Казахстана — тому подтверждение. Это следует из содержания переговоров Президентов Беларуси и Казахстана в Нур-Султане.





Александр Лукашенко во время встречи со своим коллегой Касым-Жомартом Токаевым обратился к нему с такими словами:

— Наши отношения с Казахстаном уходят в глубь десятилетий, столетий. Мы всегда, особенно в советский период, были близки. Наши экономики всегда были взаимодополняемыми. Это создает новые возможности для нас и сейчас. Все, что мы производим в стране, в этом нуждается наш дружественный Казахстан. Что производите вы — мы с большим удовольствием готовы покупать. То есть сложилась хорошая перспектива. Да и уже существующий фундамент, который создан за годы независимости, дорогого стоит. Беларусь всегда будет надежным партнером для Казахстана. Мы как близкие люди, близкие друзья всегда найдем развязки по всем вопросам.

Глава государства также обратил внимание, что Беларусь и Казахстан вместе с Россией находятся в центре интеграционных процессов. И без Казахстана, добавил он, сегодня не обходится ни одно направление интеграции. «Тем более что Казахстан во времена первого Президента являлся инициатором многих интеграционных процессов, — заметил Александр Лукашенко. — И мне очень приятно констатировать, что вы в очень непростое время приняли бразды правления этой огромной республикой, следуете курсу интеграции в экономике наших стран, дружбы наших народов».

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь подчеркнул, что визит белорусского лидера — желанное событие для Казахстана и хорошая возможность подтвердить абсолютно дружественный характер взаимоотношений между странами, придать серьезный импульс деловому сотрудничеству, будь это сфера экономики, гуманитарные связи или международное сотрудничество. Он заявил, что белорусско-казахстанские отношения, стратегическое партнерство двух государств, безусловно, соответствуют национальным интересам народов обеих стран.

Векторы взаимодействия

Важнейшим направлением торгово-экономического сотрудничества стороны единодушно определили производственную кооперацию. В Казахстане уже функционируют сборочные производства белорусских комбайнов, тракторов, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и иной техники. Вскоре может появиться и совместное предприятие по сборке лифтов и лифтового оборудования «Могилевлифтмаша». Именно такой подход Александр Лукашенко считает полезным и востребованным для обеих стран:

— Минском и Нур-Султаном наработан положительный опыт взаимодействия на всех уровнях. А степень доверия такова, что мы открыто и откровенно обсуждаем любые вопросы. Казахстан — один из наших ключевых торговых партнеров. За три года мы увеличили товарооборот более чем в два раза. В 2018 году он достиг 900 миллионов долларов. Мы близки к тому, чтобы преодолеть миллиардную планку товарооборота.

Да, есть определенный дисбаланс в торговле в пользу Беларуси. Но в последние годы — и это хорошие темпы — существенно вырос импорт из Казахстана. Только за восемь месяцев текущего года его объем в нашу страну увеличился в полтора раза. Это реальные результаты совместной работы. И мы готовы рассмотреть предложения казахстанской стороны по достижению более сбалансированного товарооборота. Готовы двигаться дальше, от простой торговли к созданию большего количества совместных предприятий. Мы договорились об увеличении объемов производства комбайнов, а также определили стратегию дальнейшей работы по выпуску техники МТЗ в Казахстане.

Еще одно предложение белорусской стороны касается создания совместного венчурного фонда для поддержки стартапов, в том числе в такой перспективной области, как искусственный интеллект. Успешно конкурировать на мировых рынках сегодня невозможно без современных цифровых технологий. Опыт нашего ПВТ дает уникальную возможность белорусским и казахстанским компаниям совместно создавать новые программные продукты.

Безусловно, одна из главных тем переговоров — соглашение по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Поначалу члены делегации комментировали ее осторожно. Но после встречи Президентов стало понятно, что и здесь удалось найти развязки.

— Беларусь уделяет особое внимание вопросу диверсификации поставок нефти. Поэтому мы заинтересованы в импорте этого сырья из вашей страны, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся.

Выгодный транзит

Если Казахстан для нас — ворота в Азию, то Беларусь для казахстанцев — мост в Европу. Недаром наши страны являются частью глобальной инициативы «Один пояс и один путь». Только за последние три года контейнерные железнодорожные перевозки через Казахстан и Беларусь по направлению в Китай и Европу увеличились почти в 6,5 раза.

На брифинге для СМИ Александр Лукашенко подчеркнул, что стороны на переговорах подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии Евразийского экономического союза и активном использовании преимуществ от участия в нем наших стран:

— Беларусь и Казахстан выразили готовность продолжить совместную работу по обеспечению на пространстве ЕАЭС равных условий субъектам хозяйствования, устранению барьеров и ограничений в торговле, проведению согласованной промышленной политики, а также созданию общих рынков энергоносителей.

Важным фактором дружественных казахстанско-белорусских отношений остаются тесные культурно-гуманитарные связи.

— Мы договорились, что в следующем году выдающиеся деятели белорусской культуры могли бы приехать сюда, в Казахстан, — сказал Касым-Жомарт Токаев. — Поскольку народ Казахстана, наши люди, я думаю, соскучились по белорусской культуре, аншлаг будет обеспечен. А в последующем наши деятели культуры, артисты смогли бы поехать в Минск и другие города Беларуси.

Во время переговоров прозвучало еще одно интересное предложение — рассмотреть вопрос проведения форума регионов Беларуси и Казахстана. Минск уже имеет опыт проведения подобных мероприятий с Россией, Украиной, Узбекистаном. Ну а их эффективность не нуждается в доказательствах.

Подводя итоги переговоров в Нур-Султане, Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить ответный визит в Беларусь в 2020 году:

— Это даст нам возможность проконтролировать выполнение сегодняшних договоренностей и исполнение тех соглашений, которые были подписаны. А казахстанскому народу хочу сказать, что вы правильно сделали, что связались с Беларусью. Мы люди обязательные, никогда никого не подводили и вас тоже никогда не подведем. Знайте, что там, в центре Европы, есть и ваша земля.

ИТОГИ ВИЗИТА

Переговоры в Нур-Султане завершились подписанием пакета документов о сотрудничестве. В частности, Президенты Беларуси и Казахстана приняли совместное заявление. Правительства двух стран заключили соглашение о сотрудничестве в области миграции. Оперативно-аналитический центр при Президенте Беларуси и Комитет национальной безопасности Казахстана договорились о взаимодействии в оперативно-технической сфере. Министерства иностранных дел подписали план сотрудничества на 2020 — 2021 годы. Соглашение о сотрудничестве заключили Следственный комитет Беларуси и Генеральная прокуратура Казахстана. Государственный комитет по имуществу Беларуси и Министерство юстиции Казахстана подписали соглашение по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества. А Национальная академия наук Беларуси и Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана договорились о партнерстве в области обмена данными дистанционного зондирования Земли.

По материалам БелТА.