Один лишь гол… Он важный самый!

Источник материала: Ивьевский край

В минувшую субботу завершился турнир по мини-футболу на Кубок “Іўеўскага краю”.

Мы несказанно рады, что популярность этого спортивного состязания год от года растет. К постоянным участникам добавляются дебютанты. Это свидетельствует о популярности футбола в районе, а также крепких традициях, которые заложены еще более двадцати лет назад Владимиром Михайловичем Грибовым, тогдашнем руководителем спортотдела райисполкома и бывшим нашим сотрудником Геннадием Николаевичем Мирончиком, безгранично влюбленным в этот вид спорта.





Девять команд, два дня захватывающих, напряженных, наполненных накалом борьбы, страстями, радостью побед и горечью поражений (без этого ведь не бывает) вписали еще один год в историю нашего турнира. Мы благодарны всем и каждому, кто внес свой вклад в проведение и организацию турнира. Это, в первую очередь, сектору спорта и туризма райисполкома, а также всем игрокам команд, принявшим участие в состязании, и, конечно, болельщикам, без которых не бывает насыщенной и красивой игры.

Напомним итоги первого дня игр и его героев: команды ДРСУ-156 (12 очков), «Коммунальник» (9 очков), команды Ивьевского РОВД и «Чернели» (по 7 очков).

Прежде, чем состоялась развязка соревнований, были назначены стыковые игры, которые произошли между командами ДРСУ-156 и Липнишковского сельсовета (счет 3:0), ивьевским «Коммунальником» и командой Ивьевского ГСПЛ (счет 3:0), командами Ивьевского РОВД и «Трабы» (счет2:0), «Чернели» и Ивьевской СШ (2:1).

Как понятно, в полуфинал вышли четыре команды (ДРСУ-156, «Коммунальник», «Чернели» и РОВД), по результатам поединков которых стали известны финалисты.

В частности, в схватке чернельцев и дорожников с разницей в один гол победа была на счету последних. А вот «Коммунальник» в буквальном смысле слова разгромил своих соперников – команду РОВД – с большим отрывом – 6:0.

За третью ступеньку пьедестала почта боролись чернельцы и милиционеры. Победа оказалась на счету первых – 3:0. За второе место «Чернели» играли с дорожниками, тут до последнего невозможно было угадать, на чьей стороне преимущество. Разрешил спор пенальти. 2:3 – в пользу ДРСУ-156.

Финал ожидался быть интригующим. Собственно, так и произошло. Ведь в поединке сошлись фавориты турнира – коммунальники и дорожники. Всего лишь один гол разрешил ситуацию. Он был отправлен в ворота дорожников, которые в итоге стали вторыми. А лавры победителей примерила команда «Коммунальник».

















Итак, виват победителям: команда «Коммунальник» – первое место! Команда ДРСУ-156 – второе! И команда «Чернели» – третье! Лучшим игроком турнира был признан Артур Зеневич («Коммунальник»).

Поздравила команды с победой и вручила призы главный редактор редакции газеты “Іўеўскі край” Т.И. Бартош.

Страсти улеглись, но еще живы в памяти те кульминационные моменты, на которых была построена игра. И для многих и игроков, и болельщиков они еще долгое время будут темой номер один.

До встречи осенью – 2020!

И. БУТУРЛЯ.

С. ЗЕНКЕВИЧ (фото).