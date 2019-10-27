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Один лишь гол… Он важный самый!

28.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В минувшую субботу завершился турнир по мини-футболу на Кубок “Іўеўскага краю”.

Мы несказанно рады, что популярность этого спортивного состязания год от года растет. К постоянным участникам добавляются дебютанты. Это свидетельствует о популярности футбола в районе, а также крепких традициях, которые заложены еще более двадцати лет назад Владимиром Михайловичем Грибовым, тогдашнем руководителем спортотдела райисполкома и бывшим нашим сотрудником Геннадием Николаевичем Мирончиком, безгранично влюбленным в этот вид спорта.

Один лишь гол… Он важный самый!

Девять команд, два дня захватывающих, напряженных, наполненных  накалом борьбы, страстями, радостью побед и горечью поражений (без этого ведь не бывает) вписали еще один год в историю нашего турнира. Мы благодарны всем и каждому, кто внес свой вклад в проведение и организацию турнира. Это, в первую очередь, сектору спорта и туризма райисполкома, а также всем игрокам команд, принявшим участие в состязании, и, конечно, болельщикам, без которых не бывает насыщенной и красивой игры.

Напомним итоги первого дня игр и его героев: команды ДРСУ-156 (12 очков), «Коммунальник»  (9 очков), команды Ивьевского РОВД и «Чернели» (по 7 очков).

Прежде, чем состоялась развязка соревнований, были назначены стыковые игры, которые произошли  между командами ДРСУ-156 и Липнишковского сельсовета (счет 3:0), ивьевским «Коммунальником» и командой Ивьевского ГСПЛ (счет 3:0), командами Ивьевского РОВД и «Трабы» (счет2:0),  «Чернели» и Ивьевской СШ (2:1).

Как понятно, в полуфинал вышли четыре команды (ДРСУ-156, «Коммунальник», «Чернели» и РОВД), по результатам поединков которых стали известны финалисты.

В частности, в схватке чернельцев и дорожников с разницей в один гол победа была на счету последних. А вот «Коммунальник» в буквальном смысле слова разгромил своих соперников – команду РОВД –  с большим отрывом –  6:0.

За третью ступеньку пьедестала почта боролись чернельцы и милиционеры. Победа оказалась на счету первых – 3:0. За второе место «Чернели»  играли с дорожниками, тут до последнего невозможно было угадать, на чьей стороне преимущество. Разрешил спор пенальти. 2:3 – в пользу ДРСУ-156.

Финал ожидался быть интригующим. Собственно, так и произошло. Ведь в поединке сошлись фавориты турнира – коммунальники и дорожники. Всего лишь один гол разрешил ситуацию. Он был отправлен в ворота дорожников, которые в итоге стали вторыми. А лавры победителей примерила команда «Коммунальник».

Один лишь гол… Он важный самый!

Один лишь гол… Он важный самый!

Один лишь гол… Он важный самый!

Один лишь гол… Он важный самый!

Итак, виват  победителям: команда «Коммунальник» – первое место! Команда ДРСУ-156 – второе! И команда «Чернели» – третье! Лучшим игроком турнира был признан Артур Зеневич («Коммунальник»).

Поздравила команды с победой и вручила призы главный редактор редакции газеты “Іўеўскі край” Т.И. Бартош.

Страсти улеглись, но еще живы в памяти те кульминационные моменты, на которых была построена игра. И для многих и игроков, и болельщиков они еще долгое время будут темой номер один.

До встречи  осенью – 2020!

И. БУТУРЛЯ.

С. ЗЕНКЕВИЧ (фото).

 
 
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В минувшую субботу завершился турнир по мини-футболу на Кубок “Іўеўскага краю”. Мы несказанно рады, что популярность этого спортивного состязания год от года...
 
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