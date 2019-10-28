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В Витебске подготовят и обучат волонтеров движения «Доброе Сердце» для помощи маломобильным избирателям

28.10.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

В Витебске подготовят и обучат волонтеров движения «Доброе Сердце» для помощи маломобильным избирателям

БРСМ в Витебске подготовит и обучит волонтеров движения «Доброе Сердце» для помощи маломобильным избирателям на участках в дни досрочного голосования и в день выборов

29 октября 2019 года в 15.00 (г.Витебск, пр-т Фрунзе, 27) в рамках Единого дня по подготовке и обучению волонтеров движения БРСМ «Доброе Сердце» пройдёт тренинг по оказанию необходимой и посильной помощи инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению, людям с нарушением слуха, маломобильным людям на избирательных участках в дни досрочного голосования и в день выборов.

Обучение для более 50 волонтеров из каждого районного центра области проведут участники проекта «All inclusive. Все включены», представители «Белорусского общества инвалидов» и «Белорусского товарищества инвалидов по зрению».

В программе тренинга волонтерам расскажут как безопасно и правильно сопровождать людей, передвигающихся на инвалидной коляске и людей, имеющих нарушение зрения, напомнят основы оказания первой медицинской помощи.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, Артур +375 25 799 00 02

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