В целях обеспечения безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов

Источник материала: Клiч Радзiмы

На территории Витебской области проходят магистральные газопроводы, нефте-нефтепродуктопроводы, эксплуатируемые ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ОАО «Гомельтранснефть Дружба», Унитарным предприятием «Запад-Транснефтепродукт».

Разгерметизация магистральных трубопроводов находящихся под высоким давлением сопровождается взрывом большой разрушительной силы и пожаром, дымом с повышенным содержанием токсичных продуктов сгорания. Последствиями чрезвычайных ситуаций может стать гибель людей, скота, разрушение зданий, сооружений, большая площадь пожаров, большие материальные затраты и силы на восстановительные работы, соответственно, длительное прекращение подачи транспортируемых углеводородов потребителям.

Для обеспечения безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 апреля 1998г. №584 Правила охраны магистральных трубопроводов На местности трасса магистрального трубопровода обозначена опознавательными столбами высотой 1,5–2 м от поверхности земли с информационно-предупредительной табличкой. В данных правилах установлены расстояния охранных зон (пункт 11), а пунктом 16 определенно, что запрещается в охранных зонах, а именно:

— перемещать, засыпать, повреждать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; возводить любые постройки и сооружения;

— проникать на территорию или открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, блок-боксов систем телемеханики, ограждений узлов линейной арматуры, радиорелейных станций, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, зданий и сооружений трубопроводов, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

— разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность — от аварийного разлива транспортируемой продукции;

— бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

— разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

— производить самовольные, не согласованные с предприятиями трубопроводного транспорта раскопки и земляные работы, а также осуществлять всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, средств технологической связи и телемеханики, либо привести к их повреждению.

ИНФОРМАЦИОННО: За нарушение Правил охраны магистральных трубопроводов предусмотрено наложение штрафа на физическое лицо в размере от десяти до сорока базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо — до двухсот базовых величин (ст. 18.40 «Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях»).

Данный вопрос открыт и актуален в нашем обществе. В целях безусловного соблюдения требований Закона республики Беларусь «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», Директивы Президента РБ от 11.03.2004г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», для защиты общественных и государственных интересов, эксплуатация магистральных трубопроводов контролируется как эксплуатирующими организациями, так и государственными надзорными органами. В целях информирования населения и субъектов хозяйствования о необходимости соблюдения Правил — проводятся профилактические совещания с работниками и гражданами, публикуются статьи в средствах массовой информации. Каждый должен помнить – проще предотвратить, чем справится с чрезвычайной ситуацией и негативными последствиями!

Н. ВОЛКОВ, старший государственный инспектор отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора.