Окружная избирательная комиссия Жодинского избирательного округа №64
В соответствии со статьей 481 Избирательного кодекса Республики Беларусь для формирования собственного избирательного фонда кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Стрелковичем Виталием Александровичем в подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк», ЦБУ № 616, Минская область г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25а, открыт специальный избирательный счет № BY60 AKBB 3014 0001 5009 2007 0000, БИК AKBBBY2X.