Как не допустить гибели и травматизма людей на производстве и от внешних причин, укрепить трудовую дисциплину и общественную безопасность? Об этом и многом другом шел разговор на очередном заседании Смолевичского районного исполнительного комитета, на котором был рассмотрен вопрос “О реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 “О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины” и о состоянии работы по предупреждению гибели людей от внешних причин”.

С информацией по вопросу повестки дня выступил заместитель председателя райисполкома Игорь Ильич Кузнецов.

Так, им было озвучено, что выполнение требований Директивы №1 находится на постоянном контроле, государственными органами Смолевичского района своевременно принимаются организационно-практические меры по укреплению общественной безопасности и дисциплины.

При сельисполкомах и на предприятиях созданы и действуют комиссии по предупреждению пьянства. На территории района организована работа добровольных дружин.

Смолевичским РОВД предпринимаются меры по снижению уровня потребляемых спиртных напитков. Выявлено 43 факта реализации самогона, спиртосодержащих жидкостей, другие нарушения антиалкогольного законодательства.

По состоянию на 1 октября 2019 года на профилактическом учете Смолевичского РОВД состоят 210 граждан. За правонарушение, совершенное в состоянии алкогольного опьянения – 159. На реабилитацию от алкогольной зависимости в лечебно-трудовой профилакторий направлено 25 граждан, 8 поставлены на учет в наркологический кабинет УЗ “Смолевичская ЦРБ”.

Ежедневно осуществляется патрулирование мест массового отдыха граждан.

За 9 месяцев 2019 года на территории Смолевичского района зарегистрировано уменьшение на 9,4 процента ДТП с пострадавшими ( с 35 в 2018 до 32 в 2019). Количество травмированных в ДТП граждан в сравнении с аналогичным периодом 2018 года уменьшилось на 18 процентов ( с 39 в 2018 до 32 в 2019). Печально, что число погибших граждан увеличилось с 4 в 2018 году до 8 в 2019 году.

За истекший период 2019 года на территории района зарегистрировано 4 убийства (в 2018 – 4), в том числе 1 покушение на убивство (в 2018 – 1).

За 9 месяцев 2019 года в результате суицидов умерло 9 человек (в 2018 – 9), от случайного отравления алкоголем умерли 3 жителя района (в 2018 -5).

Межведомственной комиссией при Смолевичском райисполкоме по профилактике алкоголизма, наркомании и суицидов анализируется каждый случай суицида.

УЗ “Смолевичская ЦРБ” проводит всю предусмотренную работу по профилактике алкоголизма. Вопросы выполнения требований Директивы №1 рассматриваются ежегодно на медико-санитарном совете.

В районе за 9 месяцев произошло 77 пожаров ( в 2018 – 55), погибли 5 человек (в 2018 – 5).

Для профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций при сельисполкомах созданы смотровые комиссии, их работа находится на постоянном контроле как в Смолевичском райисполкоме, так и в Смолевичском райсовете.

Смолевичским РОЧС за 9 месяцев 2019 года проведено обследование противопожарного состояния 2751 домовладения социально уязвимых категорий граждан. Специалистами Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения проведены обследования условий проживания 7969 граждан и осмотр противопожарного состояния 4178 домовладений.

В ходе обследований проведены беседы о необходимости установки АПИ, разъяснены правила безопасного проживания, даны необходимые рекомендации.

За текущий период 2019 года в результате случайного утопления погиб 1 житель района (в 2018 – 3 жителя), утонули двое граждан из других регионов.

За 9 месяцев 2019 года отмечен рост производственного травматизма от 8 случаев в 2018 году до 13 в 2019. На данный момент всеми заинтересованными службами принимаются необходимые меры, которые позволили бы минимизировать число случаев производственного травматизма, обеспечить необходимые требования охраны труда и требований Директивы №1 в целом.

Подготовила М.МЕРКУЛЬ.