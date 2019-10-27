Наполним музыкой сердца вместе с «Forte»

С сентября 2018 года в стенах ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Смолевичского района» начало свою творческую деятельность объединение по интересам «Forte», руководитель — Екатерина Сергеевна Капица. Это событие вызвало немалый интерес, как у родителей, так и у учащихся нашего города. И это не удивительно! Ведь многие родители, проявляя интерес к увлечениям своих чад, довольно часто замечают заинтересованность детей пением.

Одни с удовольствием выступают на семейных праздниках и торжествах, другие предпочитают что-то подпевать себе под нос во время выполнения домашней работы или в часы досуга. Третьи открыто и честно заявляют родителям о своем желании заниматься пением.

В новом 2019-2020 учебном году, в связи с большим интересом к занятиям, география деятельности объединения по интересам «Forte» расширилась. Так, помимо групп, занимающихся в Центре творчества, был открыт набор обучающихся и в других учреждениях образования района: ГУО «Средняя школа №3 г. Смолевичи», ГУО «Заболотская средняя школа». Также нововведением этого года стало открытие групп объединения по интересам «Forte-kids» в ГУО «Ясли-сад №5 г. Смолевичи».





Ребята, занимающиеся в группах объединений, очень разные: не только по возрасту, но и по характеру, темпераменту. В процессе занятий в объединениях по интересам ведется работа над развитием таких навыков, как развитие дыхательной системы, чистое интонирование, чувство ритма, дикция и музыкальный вкус. Кроме того, занятия вокалом полезны для профилактики простудных заболеваний, для укрепления сердечной мышцы, снятия телесных зажимов и раскрепощения, развития творческих навыков и самовыражения.

В процессе обучения ребята приобретают бесценный опыт выступлений, учатся естественно держаться на сцене и не только получать удовольствие от своего выступлении, но и приносить радость зрителям.





Ребята, занимающиеся в объединениях по интересам «Forte» и «Forte-kids», являются участниками различных мероприятий, проводимых в районе и городе. Каждое выступление — это настоящий праздник детского творчества! На занятиях всегда царит теплая, дружественная, творческая атмосфера, располагающая к раскрытию юных талантов. Горящие детские глаза и звонкие голоса наполняют нашу жизнь яркими красками и положительными эмоциями!

Для обучения необходимо только желание и хорошее настроение. Если ваш ребенок любит петь и мечтает выступать на сцене, то двери Центра творчества детей и молодежи Смолевичского района, а также объединений по интересам «Forte» и «Forte-kids» всегда открыты для всех желающих!

Екатерина КАПИЦА, педагог дополнительного образования ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Смолевичского района».

Фото из архива Центра творчества.