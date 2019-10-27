СК возбудил уголовное дело по факту клеветы на ОАО «Беларуськалий» и руководителя «Солигорскспецмонтаж»

Источник материала: Слуцк Город





После проведенной проверки Солигорским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 188 Уголовного кодекса Беларуси («Клевета»). Об этом сообщает Лидер Пресс со ссылкой на Солигорский РОВД.

Ещё в ходе доследственной проверки выяснилось, что в сентябре 2019 года неизвестный умышленно разместил заведомо ложные, позорящие измышления об ОАО «Беларуськалий», а также директоре ООО «СолигорскСпецМонтаж» как о лице, якобы совершившем преступление.

Эта информация была размещена на различных электронных сайтах в глобальной сети интернет, открытых для свободного доступа другим пользователям. Возможность просмотра, получения и распространения другими пользователями глобальной компьютерной сети указанной информации расценивается, как ее распространение.

По информации SlutskGorod, неустановленное лицо от имени руководителя ООО «Солигорскспецмонтаж» Николая Работаева отправило различным СМИ сообщение с просьбой разместить «открытое письмо» на имя президента Беларуси. Отдельные интернет-ресурсы не проверили фейковое признание и пустили письмо в публикацию.

Недавно у ООО «Солигорскспецмонтаж» появился сайт , на котором описана специализация компании, представлена техническая документация, лицензии, аттестаты и т. д.



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