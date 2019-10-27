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СК возбудил уголовное дело по факту клеветы на ОАО «Беларуськалий» и руководителя «Солигорскспецмонтаж»
28.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
После проведенной проверки Солигорским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 188 Уголовного кодекса Беларуси («Клевета»). Об этом
Ещё в ходе доследственной проверки выяснилось, что в сентябре 2019 года неизвестный умышленно разместил заведомо ложные, позорящие измышления об ОАО «Беларуськалий», а также директоре ООО «СолигорскСпецМонтаж» как о лице, якобы совершившем преступление.
По информации SlutskGorod, неустановленное лицо от имени руководителя ООО «Солигорскспецмонтаж» Николая Работаева отправило различным СМИ сообщение с просьбой разместить «открытое письмо» на имя президента Беларуси. Отдельные интернет-ресурсы не проверили фейковое признание и пустили письмо в публикацию.
Недавно у ООО «Солигорскспецмонтаж» появился
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СК возбудил уголовное дело по факту клеветы на ОАО «Беларуськалий» и руководителя «Солигорскспецмонтаж»
После проведенной проверки следователями Солигорска возбуждено уголовное дело по ст. 188 УК РБ («Клевета»). Об этом сообщает Лидер Пресс со ссылкой на Солигорский...
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