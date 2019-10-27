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МТС на неделю снизил цены на 40 популярных смартфонов
Источник материала: Tut.by
МТС c 28 октября по 3 ноября предлагает купить более 40 смартфонов и планшетов по сниженным ценам. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Некоторые модели по акционной цене получится купить только единым платежом, использовав промокод «Супер».
Так, например,
Другие устройства со скидками также доступны для покупки в рассрочку. Например,
Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в других интернет-магазинах:
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Некоторые модели по акционной цене получится купить только единым платежом.
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