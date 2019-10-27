МТС на неделю снизил цены на 40 популярных смартфонов

Источник материала: Tut.by

МТС c 28 октября по 3 ноября предлагает купить более 40 смартфонов и планшетов по сниженным ценам. Об этом говорится на официальном сайте компании.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: William Hook / Unsplash

Некоторые модели по акционной цене получится купить только единым платежом, использовав промокод «Супер».

Так, например, Xiaomi Redmi 7A (2/32 ГБ) подешевел до 219 рублей при оригинальной цене в 259 рублей. Huawei Y9 (2019) стоит 449 рублей вместо 499 рублей. Из более дорогих флагманских моделей с выгодой получится приобрести Honor 20 . Он подешевел до 899 рублей (вместо 999 рублей).

Другие устройства со скидками также доступны для покупки в рассрочку. Например, iPhone 8 (256 ГБ) оценили в 1699 рублей вместо 1999 рублей, Samsung Galaxy A80 — в 999 рублей вместо 1399 рублей. Немного более технически простые Galaxy A20 и Galaxy A30 соответственно стоят 409 и 439 рублей вместо 469 и 569 рублей.

Xiaomi Mi 9T (6/64 ГБ) оценили в 839 рублей вместо 939 рублей, Xiaomi Mi A3 (4/64 ГБ) стоит 499 рублей при обычной цене в 599 рублей, Xiaomi Redmi Note 7 (4/64 ГБ) — 549 рублей вместо 499 рублей.

Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в других интернет-магазинах: