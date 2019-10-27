Гид по «Лiстападу»: 8 в 1. Хиты, кино для родителей и даже комедии - вы точно найдете что-то себе

Источник материала: Tut.by

На выходных в Минске стартует кинофестиваль «Лiстапад». Кинообозреватель TUT.BY Анна Ефременко составила гид-гигант по игровым фильмам кинофеста. И, кажется, именно в нем каждый найдет что-то для себя.

5 хитов для тех, у кого совсем нет времени «Матиас и Максим»

Режиссер: Ксавье Долан. Когда и где: 8 ноября в 18.30, «Центральный». О чем кино: закадычные друзья Матиас и Максим оказываются на съемочной площадке короткометражки. Им предстоит участие в одном рискованном эпизоде, который перевернет устоявшиеся представления героев о мире и собственной жизни. Почему смотрим: новый фильм Долана — достаточная шильда, чтобы билеты на сеанс раскупились за один день. Что и произошло с единственным сеансом фильма на «Лiстападзе». Но сочувствующие минскому хипстеру-киноману организаторы добавили еще один сеанс в зале побольше — на 8 ноября в «Центральный» еще остались билеты. Смотрите, не проморгайте в этот раз. «Свистуны»

Режиссер: Корнелиу Порумбойю. Когда и где: 3 ноября, 21.20, «Пионер». О чем кино: Кристи, коррумпированный полицейский из Бухареста, без памяти влюбляется в прекрасную Гилду, роковую женщину, связанную с преступным бизнесом. Ради нее он готов на любую авантюру. Кристи намерен отправиться на солнечный остров Гомера, чтобы вызволить из тюрьмы нечистого на руку бизнесмена. Но для осуществления дерзкого плана он должен выучить местный гангстерский диалект с труднопроизносимыми свистящими и шипящими звуками. Почему смотрим: Корнелиу Порумбойю — один из самых видных и остроумных режиссеров «румынской новой волны», но для вас это вряд ли главный аргумент. Тогда зайдем с другой стороны: для фестивального это кино — предельно динамичное и увлекающее, кто-то даже сравнивает его с «Искателями приключений». Отчасти «придурковатая» детективная интрига обеспечивает зрителей шутками и гэгами на весь вечер. Ну правда, когда вы еще сможете сказать, что полтора часа румынского кино пролетели незаметно? «Правда»

Режиссер: Хирокадзу Корээда. Когда и где: 8 ноября, 14.00, «Центральный»; 8 ноября, 19.15, «Пионер». О чем кино: Фабиенн — французская кинозвезда и объект мужского поклонения. После публикации откровенных мемуаров актрисы в Париж из Нью-Йорка возвращается ее дочь Люмир в сопровождении американского мужа и ребенка. Встреча матери и дочери оборачивается открытой конфронтацией: обнажается правда, выходят наружу старые обиды, обвинения звучат в унисон признаниям в любви. Почему смотрим: в прошлом году «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды получили «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и с успехом прошли в минском прокате. Новая картина — также фестивальный хит с такими аксакалами авторского кино, как Катрин Денев, Жюльет Бинош и Итан Хоук в главных ролях. «Правда» — семейное кино, но не бойтесь излишней мелодрамы: ее японец замещает тонкой иронией и рассуждением на тему того, что человек по натуре вообще не умеет быть честным — ни с другими, ни с самим собой. «Раскрашенная птица»

Режиссер: Вацлав Маргоул. Когда и где: 4 ноября, 21.30, «Центральный»; 7 ноября, 21.30, «Пионер». О чем кино: экранизация знаменитого романа Ежи Косинского. История о подростке, которого родители, преследуемые нацистами, отправляют жить на хутор к пожилой кормилице. Когда опекунша умирает, мальчик остается совсем один. Он скитается по деревням, пытаясь выжить в мире жестокости и равнодушия, сталкиваясь с крестьянским невежеством и зверствами войны. Пройдя этот тернистый путь до конца, герой уже никогда не будет прежним. Почему смотрим: после премьеры в Венеции об этом фильме говорили в основном в категориях «экстремальное насилие», «эксплуатация», «жестокость». В «Раскрашенной птице» при желании шок-контента хватило бы на четыре телеграм-канала Mash, как доказательство — ручейки журналистов, уплывающих с пресс-показа в Венеции. Зато вот уже два месяца прошло, а о картине с бесконечными реверансами в адрес «Иди и смотри» Климова продолжают говорить. Чем не хит? «Тело Божие»

Режиссер: Ян Комаса. Когда и где: 7 ноября, 21.45, «Центральный»; 8 ноября, 17.00. «Пионер». О чем кино: во время пребывания в молодежном исправительном центре 20-летний Даниэль переживает духовное преображение. Он хочет стать священником, но его желание не может быть выполнено из-за судимости. Даниэля направляют на работу в столярные мастерские в соседний городок. По дороге он заглядывает в местный костел и выдает себя за священника. Появление в приходе молодого харизматичного проповедника меняет жизнь округи: с подачи Даниэля местные жители начинают изживать коллективную травму, связанную с разыгравшейся здесь трагедией. Почему смотрим: один из самых громких польских фильмов года, обладатель приза зрительских симпатий фестиваля в Гдыне и выдвиженец от страны на «Оскар». Есть подозрение, что это бодрое и бойкое кино на вечную для поляков тему религии придется по душе не только тем, кто постоянно посещает костел, но и вообще далеким от высших материй. Разговор о вере в фильме заземляется и подается на диалекте, доступном каждому зрителю. Критик The Guardian поставил фильму 4 из 5, и кто мы такие, чтобы теперь игнорировать такое кино?

5 фильмов о girl power «Портрет девушки в огне»

Режиссер: Селин Сьямма. Когда и где: 1 ноября, 18.30, «Центральный». О чем кино: Бретань, 1770. Марианна, художница, приезжает в имение на побережье, чтобы написать портрет дочери его владелицы — Элоизы. Картина нужна, чтобы отправить жениху Элоизы в Милан. В знак протеста против замужества девушка отказывается позировать, и гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все больше времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное притяжение. Почему смотрим: то, что перед нами ЛГБТ-френдли кино, полагаю, вы и сами поняли. С мужчинами в этом фильме обходятся еще более вольно, чем с традиционными ценностями и приличиями. Но ведь мы специально вынесли «Портрет девушки в огне» в категорию фильмов о женской силе. Самые насмотренные и начитанные из вас увидят в картине отголоски мифа об Орфее и Эвридике, менее интеллигентные — в основном пикантный контент и красивые декорации. Что, впрочем, тоже немало. «Лучшие времена Дориен Б.»

Режиссер: Анке Блонде. Когда и где: 5 ноября, 19.00, Falcon Club Бутик Кино; 8 ноября, 15.00, «Пионер». О чем кино: у Дориен есть все, чтобы быть счастливой: красавец-муж, двое обожаемых детей и крошечная ветеринарная клиника, где дела идут в гору. Но в один момент идиллии приходит конец. Дориен узнает, что у ее матери затянувшийся роман на стороне, муж уединяется со своей коллегой, а тут еще проблемы со здоровьем. Ей так нужно поговорить с кем-нибудь из близких, однако никто не желает ее слушать. Неужели это и есть та жизнь, о которой она мечтала? Дориен понимает, что пришло время что-то поменять в своей судьбе. Почему смотрим: фильм промчался по целому вагону престижных фестивалей и добрался до «Лiстапада». Белорусский зритель оценит, как драматическое в картине тесно переплетено с трагикомическим, как с каждой минутой будет накаляться градус вашей эмпатии и соучастия, чтобы в конце концов довести вас до катарсиса. Анке Блонде на пару с исполнительницей главной роли Ким Снауверт создает такой противоречивый и запутанный женский образ, что глубины его хватит смельчакам, которые решат нырнуть с головой. «Земля под моими ногами»

Режиссер: Мари Кройцер. Когда и где: 5 ноября, 21.05, Falcon Club Бутик Кино; 8 ноября, 21.30, «Пионер». О чем кино: Лола молода и амбициозна. Бизнес-консультант с 100-часовой рабочей неделей, она планомерно и эффективно строит не только карьеру, но и личную жизнь. Все расписано по минутам: совещания, встречи с клиентами, тренировки в спортзале. Но однажды старшая сестра Лолы, Конни — пациентка психиатрической клиники — пытается покончить с собой. Начиная с этой минуты, почва уходит из-под ног железной бизнес-леди. Почему смотрим: корпоративный ад, шизофрения, мужской шовинизм, феминизм — так скромно выглядело бы облако тегов этого австрийского фильма. Из подобного сюжета с легкостью мог бы вырасти психологический триллер, но получилась хитроумная метафоричная драма о том кошмаре, в котором мы все с вами живем. «Мысленный волк»

Режиссер: Валерия Гай Германика. Когда и где: 2 ноября, 18.00, «Центральный»; 6 ноября, 23.30, «Центральный». О чем кино: зима, лунная ночь. Две женщины с ребенком пробираются сквозь лесную чащу. А где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень. То ли зверь, то ли человек, то ли фантом. Почему смотрим: первый за пять лет полнометражный фильм радикала и провокатора российского кино Валерии Гай Германики. Как пишут в пресс-материалах, перед нами «мистическая фантазия на тему сомнений и страхов». Как пишут в отзывах «Кинопоиска», «очень специфическая». После просмотра вам наверняка захочется спросить: «А что этим хотел сказать автор?» — и у вас будет такая возможность. В Минск для Q&A приедут представители фильма (как минимум актриса Лиза Климова), так что подтягивайтесь. «Неподъемное желание»

Режиссер: Пэй-Цзюй Сыэ. Когда и где: 2 ноября, 16.00, «Центральный». О чем кино: Ин-Цзюань увлекается стряпней, ей 30 лет, и она весит 105 килограммов. Девушка работает в детском саду, где ее дразнят Динозаврихой. Она не обращает внимания на детские выходки и с неохотой принимает мамин подарок на день рождения — сертификат на курсы похудения. Все меняется, когда Ин-Цзюань знакомится с Ву, стройным улыбчивым курьером, когда-то страдавшим от избыточного веса. Влюбленная и воодушевленная, она решает взяться за себя, однако со временем осознает, что ее любовь к жизни и кулинарии тает из-за слишком жесткой диеты. Почему смотрим: где еще вы сможете посмотреть тайваньский фильм про кондитера плюс сайз? В юмористической, на первый взгляд, завязке куда больше трагического, чем может показаться. И тема бодипозитива в руках китайской дебютантки режиссера Пэй-Цзюй Сыэ вовсе не выглядит жизнеутверждающей феминистской телегой.

3 роуд-муви «Мои мысли тихие»

Режиссер: Антонио Лукич. Когда и где: 2 ноября, 13.00, «Центральный»; 3 ноября, 18.00, «Пионер». О чем кино: 25-летний Вадим живет тем, что записывает и продает самые разные звуки. Впрочем, он с радостью отдал бы все, что имеет, за возможность начать жизнь заново в далекой и прекрасной Канаде. Поэтому он без раздумий соглашается на работу, которая может воплотить его мечту в жизнь. Вадим отправляется в Закарпатье записывать звуки животных и редких птиц. Однако ситуация немного усложняется тем, что компанию Вадиму в путешествии составит мама. Почему смотрим: нежное и остроумное кино украинского дебютанта Антонио Лукича уже получило спецприз жюри престижного фестиваля в Карловых Варах и несколько призов Одесского МКФ. Но это все формальные причины, на деле же смотреть этот фильм любопытно, чтобы понимать, как может выглядеть молодое и свежее кино в стране, как наша. Ну и проследить за тем, как дорога в Закарпатье становится на самом деле путем к самому себе. «Лиллиан»

Режиссер: Андреас Хорват. Когда и где: 3 ноября, 15.00, «Центральный»; 4 ноября, 18.30, «Пионер». О чем кино: не прижившись в Нью Йорке, Лиллиан решает пешком пройти всю Америку, чтобы вернуться в родную Россию. Ее путь лежит через пустоши и города, горы и пустыни, от Нью-Йорка до обжигающей холодом Аляски. Ее странствие — это хроника медленного исчезновения. Почему смотрим: «Лиллиан» — художественный дебют австрийского документалиста Андреаса Хорвата, но вы заметите это сами по первым кадрам. И если по синопсису вам показалось, что это кино о том, как героиня идет пешком по США, то вы недалеки от правды. Впрочем, не будем упрощать. Перед нами реальная история русской эммигрантки Лиллиан Аллинг, которая совершила подобное эпическое путешествие в 20-е годы прошлого века. Выброшенная на обочину «страны возможностей», героиня будет дрейфовать от штата к штату и напомнит зрителям, что иногда само путешествие — и есть цель. «Уилкокс»

Режиссер: Дени Коте. Когда и где: 7 ноября, 12.00, «Пионер». О чем кино: Уилкокс принадлежит к той категории людей, которые предпочитают жить вне общества. Он — отшельник, странствует по безлюдным дорогам и безвестным просторам. Кто же он на самом деле — дезертир, преступник или искатель приключений? В чем суть его бродяжничества? В поиске некой жизненной точки отсчета или того, что мы называем свободой. Почему смотрим: если вы без ума от фильмов вроде «Джерри» Гаса Ван Сента, где двое парней бредут по пустыне — и больше, в общем-то, ничего не происходит, то «Уилкокс» для вас. С другой стороны, в новом фильме Дени Коте можно рассмотреть попытку исследования феномена отшельничества и размышления о том, что в 2019 году отталкивает людей от цивилизации.

3 триллера, чтобы пощекотать нервишки «Магия зверя»

Режиссер: Доминик Молль. Когда и где: 8 ноября, 23.30, «Центральный». О чем кино: в окрестностях альпийской деревушки в разгар снежной бури исчезает богатая парижанка Эвелин Дюка. К этому таинственному происшествию неожиданным образом оказываются причастны пять человек, каждый со своим «скелетом в шкафу»: озабоченный фермер и его неверная жена, страдающая от неразделенной любви юная официантка, местный социальный изгой и молодой африканский мошенник, никогда не покидавший пределы своей родины и заключивший пугающий союз с духами зла. Почему смотрим: как раз тот случай, когда интрига происходящего держится до финального твиста, а у автора хватает совести и мастерства, подкрутив напряжение в самом начале, продержать его до финальных титров. При этом всегда приятно ловить себя на мысли, что получаешь чисто зрительское удовольствие на жанровом фильме, который вообще-то участвовал в этом году в программе Венецианского кинофестиваля. «Тайна ночи»

Режиссер: Адольфо Аликс-младший. Когда и где: 1 ноября, 23.00, «Центральный». О чем кино: начало ХХ века. Филиппины находятся под гнетом испанской деспотии. Девушка, выросшая в колдовском лесу и опекаемая духами природы, влюбляется в знатного горожанина. Страсть оборачивается предательством, разбитое сердце пробуждает ярость. Брошенная женщина превращается в демона-асванга, чтобы отомстить и обречь мужчину на вечные муки. Почему смотрим: если по описанию еще не стало понятно, проясним: это не учебная тревога, «Тайна ночи» — в первую очередь филиппинское кино, а уже во вторую — триллер и фэнтези. Это значит, что на место саспенса приходит сказка о сверхъестественном, полная аллегорий об «изнасиловании Матери-Природы западной цивиизацией». В общем, мы вас предупредили. «Зависимые (Всего лишь 6,5)»

Режиссер: Саид Рустаи. Когда и где: 7 ноября, 14.00, «Центральный»; 8 ноября, 14.40, «Пионер». О чем кино: Самад, сотрудник отдела по борьбе с организованным наркотрафиком, одержим поиском неуловимого наркобарона Насера Хакзада. После серии беспрецедентных по размаху обысков и облав Самаду и его команде удается выйти на след и арестовать преступника. Насера приговаривают к смертной казни. Но отчего торжество правосудия не приносит чувства удовлетворения? Почему смотрим: триллер, детектив, драма морального беспокойства — и все это с иранским колоритом. Скажете, недостаточно аргументов? Картина Саида Рустаи собрала не только приз зрительских симпатий на родном фестивале в Тегеране, но и попала в один из престижных конкурсов Венеции — программу «Горизонты».

4 фестивальные комедии — как самый трудный жанр «Неизвестный святой»

Режиссер: Ала Эддин Альджем. Когда и где: 3 ноября, 21.00, «Пионер»; 4 ноября, 14.00, «Центральный». О чем кино: Амин крадет крупную сумму и успевает закопать ее в пустыне прямо перед арестом. Десять лет спустя он выходит из тюрьмы и, вернувшись за деньгами, обнаруживает мавзолей неизвестного святого, построенный прямо над его тайником, и новую деревню неподалеку. Амин останавливается в поселке и отчаянно пытается вернуть свои деньги. Почему смотрим: если вы еще не сообразили, то перед нами комедия с элементами абсурда из неизведанной кинотерритории — Марокко. Фильм успел отметиться на «Неделе критики» в Каннах. По визуальным образам и юмору «Неизвестного святого» уже успели сравнить с выдающимся финном Аки Каурисмяки — и это лучший из возможных комплиментов. «Давай разведемся»

Режиссер: Анна Пармас. Когда и где: 6 ноября, 19.00, Falcon Club Бутик Кино; 7 ноября, 19.00, «Пионер». О чем кино: главная героиня фильма «Давай разведемся» — врач-гинеколог Маша, от которой уходит муж. Когда мужчина уходит от женщины, он забирает не только зубную щетку и бритвенный станок. Он уносит с собой все ее надежды на будущее. Конечно, благороднее отпустить мужа к другой и вернуть ему все, включая обещания. Но сильные женщины привыкли бороться за свое счастье. Маша начинает отчаянную борьбу за своего неверного мужа Мишу. Сможет ли она одолеть в этом противостоянии свою соперницу? И если сможет, то получит ли она то, что хочет? Почему смотрим: а вот и российское кино, и не абы с кем, а с Анной Михалковой в главной роли. Режиссер Анна Пармас получила за эту картину призы в категории «Лучший сценарий» и «Лучший дебют» главного фестиваля российского кино — «Кинотавр», что уже как минимум повод присмотреться к фильму чуть внимательнее, нежели просто как к комедии. Хотя и поводов посмеяться найдется предостаточно (вангуем, что такое перспективное с точки зрения зрительского внимания кино вполне достойно постфестивального проката). «Одной волшебной ночью»

Режиссер: Кристоф Оноре. Когда и где: 2 ноября, 19.15, «Пионер»; 8 ноября, 19.00, Falcon Club Бутик Кино. О чем кино: после 20 лет брака муж уличает Мари в измене, и она решает уйти из дома. Мари переезжает в отель напротив и снимает номер с окнами с видом на прежнюю квартиру. Здесь, наблюдая за супругом со стороны, она вспоминает историю своей любви и замужества. Переплетая прошлое и настоящее, жизнь воображаемую и реальную, Мари спрашивает себя, правильный ли выбор она сделала в свое время. Почему смотрим: любимчик Канн и певец актрисы Кьяры Мастроянни, Кристоф Оноре снова в рамках внеконкурсных показов «Лiстапада». Если имена выше вам все еще ничего не говорят, поищем другие зацепки. Например, французскую элегантность в каждом кадре, первоклассный саундтрек и хронометраж (меньше полутора часов — ну, а вдруг вам это важно). «Патрик»

Режиссер: Патрик Милантс. Когда и где: 2 ноября, 23.10, «Пионер»; 7 ноября, 21.15, Falcon Club Бутик Кино. О чем кино: Патрик живет со своими родителями в лагере натуристов. После внезапной кончины отца он вынужден взять управление кемпингом в свои руки. Однако заботит Патрика другое: кто-то украл его любимый молоток. Несмотря на то, что окружающие рассчитывают, что Патрик возьмется за ум и изменит свою жизнь, он одержим лишь поиском инструмента. Эта навязчивая идея превращается для него в вопрос жизни и смерти. Почему смотрим: еще одна комедия абсурда, только куда наглее и абсурднее первой. Релиз сообщает, что «Патрик» — это трагикомедия о человеческих причудах и счастливой способности принимать себя таким, какой ты есть. При этом держите в голове еще несколько опорных фактов: это дебют в кино сериального режиссера Патрика Милантса, так что ожидать можно чего угодно. А до «Патрика» Милантс, в свою очередь, приложил руку к таким сериалам, как «Легион», «Террор», «Острые козырьки», — понимаете, да?

5 фильмов, на которые стоит сходить с родителями «Отец»

Режиссеры: Кристина Грозева и Петар Вылчанов. Когда и где: 1 ноября, 17.30, «Москва»; 1 ноября, 21.00, «Центральный». О чем кино: после кончины Валентины ее убитый горем муж Василий и сын Павел узнают, что она настойчиво пытается дозвониться соседке по телефону. Суеверный Василий собирается на встречу с известным медиумом. Давно отдалившийся от него сын Павел едет с ним, чтобы присматривать за своим легковерным стариком. Это безумное путешествие поможет отцу и сыну признать свою вину перед той, кого они потеряли, и переосмыслить свои отношения. Почему смотрим: вероятно, вы ничего не знаете о болгарском кино, но сейчас мы это исправим. «Отец» — фильм Кристины Грозевой и Петара Вылчанова, продолжатель славных традиций кино морального выбора и беспокойства, начатых в предыдущих фильмах авторов со столь же изобретательным неймингом — «Урок» и «Слава». Работы авторов примечательны тем, что в бытовых и банальных ситуациях ставят перед героями сложные гуманистические вопросы, от которых не увернуться и зрителю. Если вы любите терзаться после просмотра мыслями вроде «А как бы поступил я на его месте», фильм открытия фестиваля «Лiстапад» — то, что доктор прописал. «Сестра»

Режиссер: Светлана Цоцоркова. Когда и где: 5 ноября, 14.30, «Центральный»; 6 ноября, 16.30, «Пионер». О чем кино: в старом доме у дороги, на окраине непримечательного болгарского городка живут мать и две ее дочери. С утра до позднего вечера они заняты кустарным производством и продажей керамических безделушек. Вечно витающая в облаках младшая дочь сочиняет на ходу небылицы из жизни своей семьи и делится ими с заезжими покупателями. Однажды она попадает в ловушку собственной лжи и едва не разрушает личное счастье сестры. Выясняя отношения и пытаясь отделить правду от вымысла, сестры узнают тайну своего происхождения. Почему смотрим: и еще одно болгарское кино для закрепления. Трагикомедия «Сестра» — это вариация на тему того, как безобидные детские выдумки могут стать причиной большого конфликта. И к каким большим последствиям приводит одна маленькая ложь. «Лiстапад» по традиции следит за режиссерами, с которыми уже однажды знакомил минчан. Светлана Цоцоркова — из таких, ее «Жажда» была в 2015 году в программе «Молодость на марше». «Поместье»

Режиссер: Тьягу Гедиш. Когда и где: 3 ноября, 18.00, Falcon Club Бутик Кино; 5 ноября, 11.30, «Центральный». О чем кино: семейная хроника, полная шекспировских страстей, в центре которой судьба харизматичного землевладельца Жоана Фернандиша — великодушного и деспотичного хозяина крупнейшего поместья в Европе, расположенного на южном берегу реки Тахо. Почему смотрим: почти трехчасовая семейная и историческая сага для самых стойких. Официальные релизы сообщают, что «Поместье» — это фреска о жизни в Португалии второй половины ХХ века с сильными, цельными и энигматичными героями. Если вы боитесь, что пробелы в истории Португалии помешают насладиться фильмом, расслабьтесь: хроника семьи здесь превалирует над исторической, а политические перипетии рассматриваются в основном с точки зрения их влияния на личность. Ну, а интересным это все делает целый набор семейных тайн, следить за которыми более чем увлекательно. «День после меня»

Режиссер: Нимрод Эльдар. Когда и где: 6 ноября, 16.20, «Центральный»; 7 ноября, 13.30, «Пионер». О чем кино: Йорам, 50-летний врач-ветеринар, работает в сафари-парке Тель-Авива. После смерти жены он один воспитывает дочь-подростка Рони, с которой практически не общается. После того как девушка попыталась покончить с собой, Йорам решает наладить с ней отношения. Он отправляется с дочерью к родственникам ее матери, и это путешествие по древней пустыне, окружающей Мертвое море, становится для них обоих дорогой к постижению себя и друг друга. Почему смотрим: здесь все просто. Если синопсис с вами срезонировал, идите в кино — вас не будет ждать никакой подвох. Это действительно история отца и дочери, девушка правда решит покончить с собой, а потом они вместе отправятся к родственникам ее матери. «Осторожно: дети!»

Режиссер: Даг Йохан Хеугеруд. Когда и где: 2 ноября, 20.10, «Центральный». О чем кино: во время школьной перемены 13-летний Джейми получает сотрясение мозга и умирает в больнице. «Виновница» происшествия — его одноклассница Ликке. Именно она ударила мальчика портфелем по голове. Но действительно ли этот случай можно расценивать как несчастный? Сложная для школы ситуация превращается в экзистенциальное поле битвы. Лив — директор школы и любовница отца Джейми — должна найти в себе силы, чтобы разобраться в произошедшем и не дать эмоциям разорвать себя на части. Почему смотрим: а вот здесь ждите подвоха. Вместо школьной истории про подростков — на самом деле экзистенциальная драма со взрослыми в центре, для которых ситуация в школе становится катализатором. Объемное по хронометражу (и снова почти три часа) шведско-норвежское кино продолжает начатое Рубеном Эстлундом (например, в фильме «Игра»).

3 фильма о взрослении «Генезис»

Режиссер: Филипп Лесаж. Когда и где: 7 ноября, 18.30, «Пионер»; 8 ноября, 16.00, «Центральный». О чем кино: 16-летний Гийом учится в закрытой школе для мальчиков, по ночам читает Сэлинджера, а на уроках артистично пародирует своих учителей и одноклассников. Он молодой бунтарь и чувствует себя одиноко везде, где действует закон большинства. Его лучший друг Николас — местный ловелас, избалованный женским вниманием и не распознающий знаки подлинного чувства. Шарлотта — сестра Гийома — вроде бы идеально вписана в социальную среду, но теряет себя после того, как ее бойфренд предлагает открытые отношения. Почему смотрим: предыдущий фильм канадского режиссера Филиппа Лесажа «Демоны» был в моем личном топе лучших фильмов года, поэтому рекомендация нового — небезосновательная. «Генезис» особенно будет интересен тем, кому сейчас как раз 16 (ну или тем, кто еще помнит свои 16 без помощи фотоальбомов с пленочными снимками и видеокассет), кто переживает кризис первых серьезных отношений или озабочен громкими историями о конфликтах учеников и учителей. «Опаленные солнцем»

Режиссер: Каролина Хеллсгорд. Когда и где: 2 ноября, 11.00, «Центральный»; 4 ноября, 19.00, Falcon Club Бутик Кино. О чем кино: 13-летняя Клер чувствует себя одиноко во время каникул на элитном курорте в Испании. Ее мать и старшая сестра крутят романы, и девочке кажется, что она лишняя на этом празднике жизни. Предоставленная сама себе, Клер знакомится с маленьким нелегалом — пляжным торговцем из Сенегала. Желая ему помочь, она только усугубляет ситуацию. Почему смотрим: предыдущий фильм Каролины Хеллсгорд «Конец времен» был про зомби-апокалипсис и отметился на фестивале в Торонто, так что за режиссерскую изобретательность можно быть спокойным. Новое кино также не обещает невинный роман взросления: у автора в рукаве несколько неочевидных козырей, но мы не станем раскрывать все карты. «Босоногий бегун»

Режиссер: Мирлан Абдыкалыков. Когда и где: 6 ноября, 18.30, «Центральный». О чем кино: 12-летний Жекшен живет в живописном городке, окруженном горами. Пьющий отец, постоянная нехватка денег, проблемы в школе стали для него рутиной. Мальчик мечтает лишь о том, чтобы в семью вернулась мать и они снова зажили вместе. У Жекшена есть особенный талант — в беге ему нет равных. Он принимает участие в праздничных забегах, надеясь, что это может стать его билетом в лучшую жизнь. Почему смотрим: кажется, ни один «Лiстапад» не обходился без кыргызского кино в основном конкурсе (надо ли говорить, что без белорусского — легко). «Босоногий бегун» — это не просто аутентичные пейзажи и патриархальные ценности, это вечные вопросы ответственности родителей за детей и детей — за родителей, вопросы морального свойства, завернутые в историю 12-летнего школьника. Кстати, обычно такие фильмы, не задумываясь, отправляются от страны на «Оскар».

4 фильма для совсем гурманов «Прекращение»

Режиссер: Лав Диас. Когда и где: 6 ноября, 19.00, «Пионер». О чем кино: Манила, 2034 год. Уже несколько лет вся Юго-Восточная Азия погружена во тьму из-за сильнейшего извержения вулкана. Страной управляет безумный диктатор Наварро. Полицию заменили дроны, которые теперь присматривают за общественным порядком с воздуха. Страшная эпидемия уносит жизни миллионов, и не меньшее число граждан бесследно исчезает. Почему смотрим: филиппинец Лав Диас уже стал ходячим анекдотом — фестивальщиком, потому что знаменит тем, что может снять фильм на 12 часов, который будут показывать с антрактами на одном из главных фестивалей мира. «Прекращение» в этом смысле — почти вершина гуманизма, каких-то 4,5 часа. По трейлеру снова ничего непонятно, но ясно вот что: эстетская черно-белая картинка, длиннющие планы (некоторые могут длиться по 40 минут) и горькая судьба филиппинского народа — на месте. «Дьявол между ног»

Режиссер: Артуро Рипштейн. Когда и где: 7 ноября, 23.55, «Центральный». О чем кино: узы брака настолько прочно связали Старика и Беатрис, что они стали неразделимым целым. Жизнь под одной крышей для них невыносима, однако они по-прежнему необходимы друг другу: у них одни на двоих демоны, воспоминания и обиды. Старика разъедает ревность, ее — вожделение. Они — самые близкие враги, живущие в гармонии ненависти. Так продолжается из года в год, пока Динора, их молодая прислуга, не берет ситуацию в свои руки. Именно тогда судьба настигает супругов. Почему смотрим: если вы купились на название и ждете пикантного зрелища, погодите. Нет, оно на месте, просто на акции «2 по цене 1» в комплекте еще и дичайший артхаус. Артуро Рипштейн — классик мексиканского кино, который любит в несложную бытовую историю добавить гротеска и абсурда, так что хватайте, пока дают. «Невидимая жизнь Эвридики»

Режиссер: Карим Айнуз. Когда и где: 8 ноября, 17.30, «Москва»; 8 ноября, 21.00, «Центральный». О чем кино: Рио-де-Жанейро, 50-е годы прошлого века. Эвридика и ее старшая сестра Гида грезят о жизни в Европе. Эвридика мечтает стать пианисткой и уехать учиться в Вену, Гида жаждет свободы и любви. Она бежит из дома с любовником в надежде обрести рай в далекой Греции. Планам обеих сестер не суждено сбыться. Судьба в лице деспотичного отца приговорит их к разлуке. Но даже вдали друг от друга они будут связаны невидимыми нитями и верить в неизбежность встречи. Почему смотрим: пресс-материалы сообщают, что вас ждут «тропическая» мелодрама, красочный кинороман и эмоциональная история о силе судьбы и стойкости любящих сердец. Нам остается добавить, что Карим Айнуз — видный бразильский режиссер с десятком престижных наград — в этом году удостоился главного приза в каннском конкурсе «Особый взгляд». А его, в отличие от (зачастую) выбора обладателя «Золотой пальмовой ветви», присуждают за оригинальность киноязыка и кинорешений. «Озеро диких гусей»

Режиссер: Дяо Инань. Когда и где: 6 ноября, 21.30, «Пионер»; 7 ноября, 12.00, «Центральный». О чем кино: Чжу Цзенун — главарь мелкой банды, которая занимается угоном мотоциклов. В ходе разборок с конкурентами он по ошибке убивает двух полицейских и вынужден скрываться от правосудия. За его поимку назначена крупная сумма денег. Чжу загнан в угол. Ему больше не на кого положиться, разве что на влюбленную в него проститутку, которая того и гляди сдаст его полиции. Почему смотрим: очередной неонуар от китайского режиссера, автора фильма «Черный уголь, тонкий лед» (помните, он как-то был в основном конкурсе «Лiстапада»?). На сей раз на смену реалистичному сюжету приходит то ли сон, то ли фантазия, в котором найдется место и жесткой китайской провинции, и невероятным красоткам, и диким животным, а еще находчивой и невероятно кровавой сцене с зонтиком, но не будем забегать вперед. Особенно внимательные из вас должны заметить «оммаж французской «новой волне» и считать в этом всем «хитроумную вариацию на тему шедевра Жан-Люка Годара «На последнем дыхании».

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