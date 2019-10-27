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«Малефисента» провалилась в американском прокате, а в минском - снова на высоте

28.10.2019 15:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как и всегда по понедельникам, AFISHA.TUT.BY выгружает главную информацию минского бокс-офиса. Новостей не так много, вот самая важная — кассовый лидер сразу во всех столичных кинотеатрах совсем не изменился за неделю. Догадываетесь, что за он? (Это несложно).

Полный график кинопремьер Минска

Silver Screen

  1. «Малефисента: Владычица тьмы»
  2. «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»
  3. «Джокер»
  4. «Эверест»
  5. «Текст»

Кадр из фильма «Малефисента 2»

Сразу во всех сетях кинотеатров минчанин активнее всего голосовал рублем за вторую часть «Малефисенты», которая на прошлой неделе безжалостно сместила «Джокера» с позиции лидера (он пробыл на ней всего ничего — полмесяца). В американском прокате расклады «Владычицы тьмы» не такие приятные: она смогла удержать лидерство в США по итогам вторых выходных.

Но вернемся к «Джокеру». Теперь фильм про главного оппонента Бэтмена уступил еще и премьерному сиквелу «Zомбилэнда» — боевик-комедия-ужас с кастом на миллион на этой неделе вторая. Замыкают топ анимированный «Эверест» — отдушина школьников на каникулах — и российский «Текст» с Сашей Петровым, который очень старается наконец получить «Оскар».

«КиноМинска»

  1. «Малефисента: Владычица тьмы»
  2. «Джокер»
  3. «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»
  4. «Эверест»
  5. «Текст»

Кадр из фильма «Джокер»

Ничего отличного от новостей «Сильвера» в топе «КиноМинска» нет, только «Zомбилэнд» до второго места не дотянулся, он только третий. Воспользуемся случаем и расскажем, что «Джокер» стал самым кассовым фильмом с R-рейтингом за всю историю. Мировые сборы картины перевалили за $ 788 миллионов, утерев тем самым нос — «Дэдпулу» с его $ 783 миллионами.

Falcon Club Бутик Кино

  1. «Малефисента: Владычица тьмы»
  2. «Джокер»
  3. «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»
  4. «Текст»
  5. «Три секунды»

Кадр из фильма «Три секунды»

В рейтинге «Фалкона» находим незнакомое название — «Три секунды». Криминальный боевик с Розамундом Пайк и Клайвом Оуэном устроился на последней строке топа, он пятый. По сюжету бывший заключенный, работающий под прикрытием, намеренно попадает под арест, чтобы внедриться в банду преступников в самой охраняемой тюрьме.

АртКинотеатр

  1. «Малефисента: Владычица тьмы»
  2. «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»
  3. «Текст»
  4. «Эверест»
  5. «Джокер»

Кадр из фильма

Зрители «АртКинотеатра» тоже определились со своими недельными любимчиками — и русский «Текст» тут аж на третьем места. А вот «Джокер» пал совсем низко — он всего только замыкает топ.

Бонус от AFISHA.TUT.BY — первый кандидат на «Оскар»

В минском прокате стартует фильм, который обещает понравиться всем — «Арахисовый сокол». Он претендует на лавры «Человека дождя» и место в топ-250 «Кинопоиска» и обладает примерно теми же достоинствами, что и прошлогодняя «Зеленая книга», но скромнее по притязаниям. Здесь тоже крепкая история, по-голливудски качественная драматургия, запоминающиеся актерские работы и афористичные остроумные диалоги. Минус политическая повестка, но это фильму только к лицу. История «Сокола» более камерная и интимная, хоть и резонирует с каждым вторым зрителем.

Когда: c 24 октября.

Где: все Silver Screen, Falcon Club Бутик Кино, «Аврора», «Арт-Кинотеатр» в ТЦ «Европа», «Беларусь», «Мир», «Москва», «Центральный», 3D Кино в «Замке».

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Теги: Новости, Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY делится традиционным топом самых кассовых фильмов Минска за прошедшую неделю.
 
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