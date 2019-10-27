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В Виннице есть необычный таксист: посмотрите, чем он берет плату за проезд!
Источник материала: Tut.by
Андрей Турко — необычный таксист из украинской Винницы. В своем автомобиле он установил караоке и теперь предлагает пассажирам оплачивать поездки песнями! Мужчина сделал это потому, что сам любит петь — и теперь работать ему намного веселее. Посмотрите, как выглядит такси с караоке внутри!
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Водитель уверен, что в его такси много драйва.
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