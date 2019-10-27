В Виннице есть необычный таксист: посмотрите, чем он берет плату за проезд!

Источник материала: Tut.by

Андрей Турко — необычный таксист из украинской Винницы. В своем автомобиле он установил караоке и теперь предлагает пассажирам оплачивать поездки песнями! Мужчина сделал это потому, что сам любит петь — и теперь работать ему намного веселее. Посмотрите, как выглядит такси с караоке внутри!