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Кадр дня в боксе. Участники финала Суперсерии после боя

28.10.2019 15:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сети появилось совместное фото финалистов турнира Всемирная боксерская суперсерия Джоша Тейлора и Риджиса Прогрейса, чей бой состоялся в ночь на 27 октября в Лондоне. Фото опубликовано в Facebook организаторов турнира.

Шотландец Тейлор (16-0, 12 KO) переработал американца Прогрейса (24-1, 20 KO), победив решением большинства судей.

Он стал третьим в истории обладателем Кубка Али после Александра Усика и Каллума Смита, а также объединенным чемпионом IBF/WBA в суперлегком весе (до 63,5 кг).

На фото ниже - Прогрейс (слева) и Тейлор:
 
 
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В сети появилось совместное фото финалистов турнира Всемирная боксерская суперсерия Джоша Тейлора и Риджиса Прогрейса, чей бой состоялся в ночь на 27 октября в...
 
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