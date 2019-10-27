Кадр дня в боксе. Участники финала Суперсерии после боя

Шотландец Тейлор (16-0, 12 KO) переработал американца Прогрейса (24-1, 20 KO), победив решением большинства судей.





Он стал третьим в истории обладателем Кубка Али после Александра Усика и Каллума Смита, а также объединенным чемпионом IBF/WBA в суперлегком весе (до 63,5 кг).





На фото ниже - Прогрейс (слева) и Тейлор:



