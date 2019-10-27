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Я вернусь: фото Саакашвили внезапно появилось на сайте президента Грузии
Источник материала: Партизан
На официальном сайте президента Грузии, которым является сейчас Саломе Зурабишвили, появилось фото ее предшественника Михаила Саакашвили, сообщает 28 октября
Хакеры выложили фотографию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с подписью I`ll be back («Я вернусь»).
В настоящее время фото удалить не удалось и сайт временно отключили.
Инцидент изучает служба безопасности президента.
Напомним, главная военная прокуратура расследует выдворение из Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в феврале 2018 года.
29 мая экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили вернулся в Украину. До этого президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.
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На официальном сайте президента Грузии, которым является сейчас Саломе Зурабишвили, появилось фото ее предшественника Михаила Саакашвили, сообщает 28...
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