Тогда неизвестные написали на одном из вагонов поезда региональных линий название популярной российской рэп-группы. По факту порчи имущества было заведено уголовное дело по ст. 341 УК РБ (Осквернение сооружений и порча имущества).





"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий милиционеры выяснили, кто оставил граффити. Оказалось, что в Орше орудовали представители целой группы, в которую входит более десяти человек в возрасте от 18 до 30 лет. Что интересно, все граффитисты проживают в различных регионах Беларуси", – уточнили в пресс-службе.





Рисунки "художники" также оставляли по всей стране. Для этого граффитисты выезжали на своеобразные "акции", например, в оршанском эпизоде участвовало четыре человека.









Следствие выяснило, что идейным вдохновителем в группе был 27-летний житель агрогородка Ратомка Минской области. Судом Оршанского района и города Орши мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 70 базовых величин.





Как сообщили в милиции, остальные члены группировки также будут привлечены к ответственности.





Сотрудники Оршанского отдела внутренних дел на транспорте ведут проверку на причастность граффитистов к аналогичным преступлениям.



