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Дождь с мокрым снегом - уже завтра!

28.10.2019 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во вторник, 29 октября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Местами ожидаются кратковременные дожди, днем по северу страны — с мокрым снегом. Ветер северо-западный, северо-западный умеренный, временами порывистый.

Ночью - от 0 до +6, днем ожидается 3-8 выше нуля, по югу — до 10 градусов тепла.
 
 
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Во вторник, 29 октября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
 
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