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Дождь с мокрым снегом - уже завтра!
Источник материала: Партизан
Во вторник, 29 октября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
Местами ожидаются кратковременные дожди, днем по северу страны — с мокрым снегом. Ветер северо-западный, северо-западный умеренный, временами порывистый.
Ночью - от 0 до +6, днем ожидается 3-8 выше нуля, по югу — до 10 градусов тепла.
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Во вторник, 29 октября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
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