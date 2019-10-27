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Суд ГАИ не указ? Нетрезвых электросамокатчиков продолжают лишать "прав"

28.10.2019 14:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вызвавшая большой общественный резонанс история задержания сотрудниками ГАИ Первомайского РУВД Минска водителя электросамоката, оштрафованного за езду якобы в состоянии алкогольного опьянения, завершилась 4 октября 2019 г. постановлением суда Первомайского района столицы. Вердикт - невиновен.
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Напомним: управлявший самокатом Александр до решения суда был оштрафован на 1275 рублей и лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. 

Но, как оказалось, выводы суда по настоящему делу для сотрудников ГАИ носят лишь рекомендательный характер.

Прежде чем рассказать о последних событиях, остановимся подробнее на истории с Александром, ведь восстановить справедливость было совсем непросто. В этом супругам Анне и Александру помог юрист Степан Данилевич

Он поставил под сомнение факт нахождения Александра в состоянии алкогольного опьянения и обосновал, почему электросамокат не является механическим транспортным средством, а также составил жалобу в суд. 

В итоге для Александра и его семьи ситуация разрешилась благополучно. 

Суд Первомайского района Минска отменил не вступившее в силу постановление ГАИ Первомайского РУВД, признав его незаконным и необоснованным, а дело об административном правонарушении прекратил. 

Суд пришел к выводу, что состояние алкогольного опьянения у Александра материалами дела достоверно не установлено, а также не признал электросамокат механическим транспортным средством.



Теперь Александр, воспитывающий двух малолетних детей, восстановлен в праве заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, и не должен платить неподъемный для семьи штраф. 

Но судебной победе предшествовало "бюрократическое сражение".

- Дело в том, что нам пришлось столкнуться с нарушениями не только со стороны представителей ГАИ и других подразделений Первомайского РУВД Минска, - поясняет Степан Данилевич, - но и других органов, которые обязаны контролировать и пресекать такие нарушения со стороны правоохранителей.

Все началось с того, что 19 августа  дежурный Первомайского РУВД принял жалобу от Александра лишь со второго раза. При этом жалобу в РУВД зарегистрировали только на четвертый день с даты ее поступления - 22 августа, а дело вместе с жалобой направили в суд только 27 августа, несмотря на то, что в соответствии с частью 2 статьи 12.2 ПИКоАП документы должны были направить в суд в течение трех суток.


О данных нарушениях актов законодательства было сообщено в прокуратуру Первомайского района. Зная, что во многих случаях прокурорские работники часто перенаправляют жалобы в ОВД, жалоба была составлена таким образом, чтобы ее разрешение относилось исключительно к компетенции прокуратуры. Но жалоба все равно была "скинута" в РУВД с указанием организовать проведение служебной проверки, как я считаю - незаконно.

Согласно п.6 ст.10 Закона РБ "Об обращениях граждан…" запрещается направлять жалобы в организации, действия (бездействие) которых обжалуются. Кроме того, в таких случаях нарушается право заявителей на обжалование неправомерных действий (бездействия) сотрудников ОВД прокурору, так как ст.6 Закона РБ "Об органах внутренних дел" предусмотрена возможность обжалования таких действий как в вышестоящий государственный орган или вышестоящему должностному лицу, так и прокурору или в суд.

Что касается самой жалобы, которая по решению прокурорского ведомства оказалась в милиции, то ее в итоге настолько заволокитили, что в последний для принятия решения день, спустя месяц после регистрации, решение по ней принято не было. И только в этот день сотрудник РУВД по телефону попросил Александра прислать ему на Viber копию расписки дежурного о получении жалобы. Спустя несколько дней после этого появилось уведомление о том, что сотрудники РУВД, допустившие нарушения должностных обязанностей, были привлечены к материальной ответственности.

Из ответа Первомайского РУВД г. Минска:

"В ходе проведенной проверки установлен факт ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками Первомайского РУВД г. Минска, повлекшего за собой несвоевременное направление жалобы вместе с делом об административном правонарушении в суд Первомайского района  г. Минска. Сотрудники, допустившие нарушения должностных обязанностей, привлечены к материальной ответственности".
 
Тем не менее, судя по уведомлению, руководство РУВД проигнорировало указание районной прокуратуры и не назначило проведение служебной проверки. Ведь служебная проверка является формализованным процессом, регламентированным отдельной инструкцией, ее цель - не только принятие мер дисциплинарной ответственности, но и выявление причин и условий, способствовавших совершению проступков.

- Что меня еще удивляет, - продолжает Степан Данилевич, - так это то, что телеканал СТВ поспешил сообщить, что по данному делу уже был уплачен штраф, хотя эта информация не соответствует действительности. В таком случае мы можем говорить о нарушении прокурорскими работниками требования пункта 5 директивы Президента РБ №2 от 27.12.2006, так как они не отреагировали на публикации в СМИ по данному резонансному инциденту и не обеспечили восстановление законности и привлечение виновных должностных лиц к ответственности. 

Из директивы:

5. Генеральной прокуратуре:

осуществлять на постоянной основе мониторинг обращений, содержащих критику работы правоохранительных органов, в том числе размещенных в средствах массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет. В случае выявления нарушений обеспечивать восстановление законности и привлечение виновных должностных лиц к ответственности...

В ожидании судебного заседания по рассмотрению жалобы на постановление ГАИ я подготовил дополнение к жалобе, в котором развеял все сомнения относительно классификации электросамокатов. Так, согласно ПДД не все устройства, приводимые в движение двигателем, являются механическими транспортными средствами (далее - МТС). То есть неверно утверждать, что любое устройство, приводимое в движение двигателем, которое может участвовать в дорожном движении, автоматически является МТС.


В частности, самоходные машины, к которым в том числе относятся сельскохозяйственные самоходные комбайны, не являются МТС, хотя в соответствии с примечанием к статье 18.9 КоАП самоходные машины приравниваются к ТС для целей применения статей 18.9, 18.12-18.22 КоАП.

А спортивный инвентарь, приводимый в движение электрическим двигателем (электросамокаты, электрические роликовые доски и т.п.), ни нормами ПДД, ни нормами КоАП вообще не приравнивается ни к МТС, ни к ТС для целей применения статей 18.9, 18.12-18.22 КоАП.

Еще один аргумент: в соответствии с действующим Межгосстандартом ГОСТ 31286-2005 "Транспорт дорожный…", введенным в действие постановлением Госстандарта РБ от 28.02.2006 №9 непосредственно в качестве Госстандарта РБ с 01.09.2006, под МТС понимается "ТС, оборудованное двигателем, являющимся единственным средством для приведения его в движение, используемое для перевозки людей, грузов...".

Следовательно, электросамокаты по указанному основанию также нельзя относить к МТС, так как электродвигатель в данном спортивном инвентаре не является единственным средством для приведения его в движение.

Однако данное дополнение не пригодилось, так как в суд Первомайского района на судебное заседание Александра в течение всего месяца нахождения дела в суде просто не пригласили. И это несмотря на требование о необходимости оперативного рассмотрения жалоб (протестов) на постановления по делам об административных правонарушениях, закрепленное в постановлении №1 пленума Верховного суда от 30.03.2017. 

В итоге только 18 октября, то есть через две недели после подачи жалобы в Минский городской суд, Александру позвонили из районного суда и сообщили, что жалоба была рассмотрена еще 4 октября, а его забыли уведомить о принятом решении. Пусть даже это решение и положительное, но разве такое допустимо в плане процессуальных прав гражданина?

А теперь к последним событиям. Казалось бы, справедливость восторжествовала, но, как выяснилось, не для всех. 

10 октября 2019 г. решением ГАИ Первомайского РУВД молодой человек по имени Кирилл был привлечен к ответственности по ст.18.16 КоАП, лишен водительского удостоверения на три года и подвергнут штрафу в размере 1275 руб. за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Что удивительно, электросамокат принадлежал кикшеринговой организации, однако незаконно был арестован и помещен на штрафстоянку (!).

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То есть к моменту вынесения решения в ГАИ уже неделю (!) как было известно решение суда того же Первомайского района, который "разбил" позицию инспекторов ГАИ о том, что электросамокат - транспортное средство. 

Кирилл возвращался ночью в компании с "мальчишника" и решил прокатиться на прокатном самокате. Он ехал по тротуару и, решив объехать бордюры, несколько метров проехал по проезжей части. В этот момент он и был остановлен сотрудниками ГАИ. 

- Настоящее дело осложняется тем, - поясняет Степан Данилевич, занявшийся также делом Кирилла, - что молодой человек вместе с семьей сейчас находится на отдыхе за границей, поскольку не мог отменить ранее оплаченный отдых. Кирилл уплатил 1275 рублей штрафа, а решение вступило в законную силу. 

Однако срок на обжалование можно будет восстановить, так как причина, по которой решение не было обжаловано в 10 дней, в данном случае уважительная. В то же время не вижу особых препятствий для вмешательства в это дело прокуратуры как органа, осуществляющего надзор за ведением административного процесса, который вправе внести протест. 

Стоит надеяться, что продолжение у этой истории тоже будет.


Подводя итог, мы хотим, чтобы у читателя не сложилось мнение, что редакция Автобизнеса и Степан Данилевич оправдывают нетрезвых граждан, позволивших себе кататься по дорогам на различных средствах передвижения. Это не так. 

Пьяных на дорогах быть не должно в любом качестве: пешехода, велосипедиста, самокатчика. Однако очевидно, что ответственность для таких нарушителей должна наступать по ст.18.23, а никак ни ст.18.16 КоАП, которой предусмотрены жесткие санкции в виде лишения права управления транспортным средством.
 
Теги: Минск
 
 
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Вызвавшая большой общественный резонанс история задержания сотрудниками ГАИ Первомайского РУВД Минска водителя электросамоката, оштрафованного за езду якобы в...
 
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