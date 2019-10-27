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Польша хантит беларуских медиков: зарплаты — в 10 раз больше

28.10.2019 16:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Польские власти объявляют борьбу за беларуских медиков. Минздрав Польши введет новые правила приема на работу специалистов из Евросоюза. Врачей прежде всего из Беларуси и Украины освободят от подтверждения диплома, передает Польское радио. А все потому, что в стране острая нехватка кадров: врачей, медсестер и парамедиков.

Чтобы инициатива удалась, нужно внести поправки в Закон о профессиях врача и стоматолога. Проект изменений уже поступил в сейм Польши. Но пока нет данных, когда депутаты смогут его рассмотреть.

В проекте речь идет о том, что, принимая на работу сроком до пяти лет иностранного врача, специалисту не придется подтверждать диплом. Последнее слово в решении о трудоустройстве останется за Окружной медицинской палатой — региональным органом самоуправления врачей.

Как известно, врачи в Польше получают внушительные зарплаты. Стандартный уровень дохода польского медика — порядка трех-четырех тысяч евро. В Беларуси, например, по данным Белстата, средняя зарплата в здравоохранении в сентябре достигла 936 рублей, или почти 400 евро, и это без учета налогов. При этом врачи в среднем зарабатывали в сентябре, по статистике, 1507 рублей, также без налогов.

Есть опасения, что принятие нового закона ускорит отток квалифицированных специалистов из Беларуси. К тому же, в 2018 году почти 137,7 тысяч беларусов впервые получили вид на жительство в странах Евросоюза. При этом 91,9% видов выдала Польша, в основном за счет карты поляка. В сравнении с 2017 годом их число удвоилось.

 
 
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Польские власти объявляют борьбу за беларуских медиков. Минздрав Польши введет новые правила приема на работу специалистов из Евросоюза. Врачей прежде всего из...
 
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