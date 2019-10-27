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У беларуса на даче нашли столько мешков марихуаны, что хватило бы на все Калинковичи

28.10.2019 15:32 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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54-летний мужчина из Бобруйска хранил на даче 12 мешков высушенной марихуаны — столько, что по одной дозе хватило бы всем Калинковичам (в 2018 году здесь жили чуть больше 40 тысяч человек). Но марихуану нашли, о чем сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Когда оперативники узнали, где находится мужчина, его задержали. Уже в Бобруйске в его доме обнаружили еще 15 бумажных расфасованных свертков с похожим веществом. Как установила судебная экспертиза, этот тот же наркотик — марихуана, которую в Беларуси считают «опасным наркотическим средством».

Сейчас известно, что в мешках на даче находилось порядка десяти килограммов марихуаны. Для наглядности: изъятого вещества вполне хватило бы на 46 тысяч разовых доз. На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 328 УК Беларуси, что чревато тюремным сроком до пяти лет. Следствие продолжается.

А что там слышно по наркорынку в стране?

По данным МВД, 80% беларуского наркорынка занимают марихуана и гашиш. Причем марихуана как дикорастущая, так и выращиваемая в специально оборудованных помещениях. В 2019 году изъято больше 133 килограммов готовых к употреблению веществ. Ведомство винит в этом «пронаркотическое» сознание беларусов. 

Кроме того, в 2019 году уничтожено около 150 тонн наркосырья: дикорастущих опийного мака и конопли. Самые крупные посевы (почти 15 гектаров) ликвидированы в Гомельской области.

 
 
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54-летний мужчина из Бобруйска хранил на даче 12 мешков высушенной марихуаны — столько, что по одной дозе хватило бы всем Калинковичам (в 2018 году здесь жили чуть...
 
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