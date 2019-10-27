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Как забросить баскетбольный мяч в корзину при помощи физики

28.10.2019 16:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Можно ли забросить баскетбольный мяч в корзину с помощью садового пылесоса? Да, что и продемонстрировали пользователи Reddit. Об этом пишет Meduza.

After many requests here is the attempt to make it. from r/blackmagicfuckery

Со стороны трюк выглядит так, будто мячом управляют джедаи, хотя на самом деле это просто законы физики. Вот только обычно в подобных экспериментах используют фен и шарики для настольного тенниса, а не мощный садовый пылесос и баскетбольный мяч. Но так даже нагляднее!

Показанный на видео трюк возможен благодаря закону Бернулли. Струя воздуха из садового пылесоса уравновешивает силу тяжести, благодаря чему баскетбольный мяч и удерживается в воздухе. Мяч при этом следует за направлением дула садового пылесоса — когда он приближается к краю воздушного потока, окружающий неподвижный воздух с высоким давлением возвращает мяч обратно в струю с низким давлением.

 
 
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Показанный на видео трюк возможен благодаря закону Бернулли.
 
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