Как забросить баскетбольный мяч в корзину при помощи физики

Источник материала: Tut.by

Можно ли забросить баскетбольный мяч в корзину с помощью садового пылесоса? Да, что и продемонстрировали пользователи Reddit. Об этом пишет Meduza .

Со стороны трюк выглядит так, будто мячом управляют джедаи, хотя на самом деле это просто законы физики. Вот только обычно в подобных экспериментах используют фен и шарики для настольного тенниса, а не мощный садовый пылесос и баскетбольный мяч. Но так даже нагляднее!

Показанный на видео трюк возможен благодаря закону Бернулли. Струя воздуха из садового пылесоса уравновешивает силу тяжести, благодаря чему баскетбольный мяч и удерживается в воздухе. Мяч при этом следует за направлением дула садового пылесоса — когда он приближается к краю воздушного потока, окружающий неподвижный воздух с высоким давлением возвращает мяч обратно в струю с низким давлением.