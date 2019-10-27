Источник материала: Новости Дзержинска

В О-О-ОЧЕНЬ «страшное» путешествие (Хоррор-квест) отправились ребята из ГУО "Областной аграрно-технический профессиональный лицей», пришедшие в библиотеку.

В сумеречном свете подвального помещения они прошли по мрачным лабиринтам, оформленным по мотивам книг ужасов. Исследуя одно за другим таинственные помещения, они решали различные задания: найти ключ и открыть замок, узнать литературного героя по портрету, расшифровать код и многое другое.

Ребята ознакомились с выставкой-инсталляцией «Империя ужасов», на которой были представлены книжные хиты жанров «фэнтези», «хоррор» и «мистика» таких авторов как Н.В. Гоголь, М.А. Булгаков, Б. Стокер, С. Кинг, С. Майер и др.

В дартс-викторине продемонстрировали меткость и начитанность, ответив на вопросы.

Эмоционально ярким моментом стал библиосеанс избавления от страхов. Каждый участник квеста записал на листе бумаги свой страх, затем «смятый» страх бросил в «магическую» корзину с мысленным посылом - «Я свободен от страха».

На память об участии в путешествии молодежь получила цитаты-предсказания от известных писателей.



















