28, 29 и 30 октября не пропустите щедрые предложения в магазине «Радуга».
Скидка до -20% на всю разделку цыпленка-бройлера.
Сыр «Полесский» 30%, кг — 8,89 руб.
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Щедрые предложения в магазине «Радуга»
28.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
28, 29 и 30 октября не пропустите щедрые предложения в магазине «Радуга».
Скидка до -20% на всю разделку цыпленка-бройлера.
Сыр «Полесский» 30%, кг — 8,89 руб.
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28, 29 и 30 октября не пропустите щедрые предложения в магазине «Радуга».
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