Дружба через континенты: как развивались отношения Беларуси и Кубы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

После распада Советский Союз в одночасье прекратил помощь не только африканскими странами, но и Кубе. В результате Остров свободы заглянул на дно экономической бездны. Но устоял и даже остался верен социалистической ориентации, передает телеканал «МИР 24».



Сегодня Куба выстраивает новые отношения со странами Содружества. На следующей неделе кубинского лидера Мигеля Марио Диас-Канель Бермудеса ждут в Москве, а на этой он посещал Минск.

Александр Лукашенко поздравил коллегу с избранием на пост президента и пожелал, чтобы «революционная, стойкая и мужественная Куба всегда была успешной, а кубинцы – богатыми людьми». Лукашенко признался, что следит за событиями на Острове свободы.

«Последние 25 лет героической истории Кубы разворачивались на моих глазах. Я хорошо был знаком с Фиделем. До сих пор приятное впечатление от встреч с Фиделем. Я очень часть привожу в пример другим главам государств этого человека», – сказал Лукашенко.

Фидель Кастро посетил Беларусь в июле 1972 года. Лидер кубинских коммунистов тогда прогулялся по главной площади Минска, побывал в Хатыни и на Кургане Славы. В 2000 году уже Лукашенко прилетал на Кубу. С Фиделем они подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. Кастро тогда назвал Беларусь «самой дружеской из стран постсоветского пространства» и наградил Александра Григорьевича орденом Хосе Марти. Это одна из трех высших наград Острова свободы. Лукашенко хорошо знаком и с братом Фиделя Раулем Кастро, и с нынешним кубинским лидером. Президент лично проводил Бермудеса до трапа и пообещал наведаться с ответным визитом.