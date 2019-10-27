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Дружба через континенты: как развивались отношения Беларуси и Кубы
28.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
После распада Советский Союз в одночасье прекратил помощь не только африканскими странами, но и Кубе. В результате Остров свободы заглянул на дно экономической бездны. Но устоял и даже остался верен социалистической ориентации, передает телеканал «МИР 24».
Александр Лукашенко поздравил коллегу с избранием на пост президента и пожелал, чтобы «революционная, стойкая и мужественная Куба всегда была успешной, а кубинцы – богатыми людьми». Лукашенко признался, что следит за событиями на Острове свободы.
Фидель Кастро посетил Беларусь в июле 1972 года. Лидер кубинских коммунистов тогда прогулялся по главной площади Минска, побывал в Хатыни и на Кургане Славы. В 2000 году уже Лукашенко прилетал на Кубу. С Фиделем они подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве. Кастро тогда назвал Беларусь «самой дружеской из стран постсоветского пространства» и наградил Александра Григорьевича орденом Хосе Марти. Это одна из трех высших наград Острова свободы. Лукашенко хорошо знаком и с братом Фиделя Раулем Кастро, и с нынешним кубинским лидером. Президент лично проводил Бермудеса до трапа и пообещал наведаться с ответным визитом.
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На этой неделе кубинский лидер Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посетил Минск. Александр Лукашенко поздравил коллегу с избранием на пост президента.
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