Источник материала: Виртуальный Брест

3 ноября в рамках социального благотворительного проекта "Я люблю жизнь", в поддержку женщин перенёсших онкологические заболевания, на первом этаже физкультурно-оздоровительного корпуса Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится завершающий этап фото экспозиции "Я люблю жизнь".





В этот же день, с 14:00 в конференц-зале спортивного комплекса любой желающий сможет пообщаться с участницами и организаторами проекта, а в 15:00 приглашаем посетить душевный концерт "Женщинам с любовью", в котором примут участие достаточно известные в нашем городе исполнители:

Юрий Харевич

Александр Крутиков

Игорь Муха

Денис Маскаленко

Александр Кривоносов

Константин Казанцев

Андрей Кунцевич

Влад Филиппов

А так же лауреаты международных и республиканских конкурсов и фестивалей, учащиеся ГУ "Гимназия #4 г. Бреста"

Ведущий концерта Игорь Пашечко.



