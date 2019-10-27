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В рамках благотворительного проекта "Я люблю жизнь" на гребном канале состоится концерт
28.10.2019 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
3 ноября в рамках социального благотворительного проекта "Я люблю жизнь", в поддержку женщин перенёсших онкологические заболевания, на первом этаже физкультурно-оздоровительного корпуса Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится завершающий этап фото экспозиции "Я люблю жизнь".
В этот же день, с 14:00 в конференц-зале спортивного комплекса любой желающий сможет пообщаться с участницами и организаторами проекта, а в 15:00 приглашаем посетить душевный концерт "Женщинам с любовью", в котором примут участие достаточно известные в нашем городе исполнители:
Юрий Харевич
Александр Крутиков
Игорь Муха
Денис Маскаленко
Александр Кривоносов
Константин Казанцев
Андрей Кунцевич
Влад Филиппов
А так же лауреаты международных и республиканских конкурсов и фестивалей, учащиеся ГУ "Гимназия #4 г. Бреста"
Ведущий концерта Игорь Пашечко.
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3 ноября в рамках социального благотворительного проекта "Я люблю жизнь", в поддержку женщин перенёсших онкологические заболевания, на первом этаже...
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