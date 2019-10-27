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В рамках благотворительного проекта "Я люблю жизнь" на гребном канале состоится концерт

28.10.2019 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

3 ноября в рамках социального благотворительного проекта "Я люблю жизнь", в поддержку женщин перенёсших онкологические заболевания, на первом этаже физкультурно-оздоровительного корпуса Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится завершающий этап фото экспозиции "Я люблю жизнь".

В рамках благотворительного проекта "Я люблю жизнь" на гребном канале состоится концерт

В этот же день, с 14:00 в конференц-зале спортивного комплекса любой желающий сможет пообщаться с участницами и организаторами проекта, а в 15:00 приглашаем посетить душевный концерт "Женщинам с любовью", в котором примут участие достаточно известные в нашем городе исполнители:

Юрий Харевич

Александр Крутиков

Игорь Муха

Денис Маскаленко

Александр Кривоносов

Константин Казанцев

Андрей Кунцевич

Влад Филиппов

А так же лауреаты международных и республиканских конкурсов и фестивалей, учащиеся ГУ "Гимназия #4 г. Бреста"

Ведущий концерта Игорь Пашечко.

В рамках благотворительного проекта "Я люблю жизнь" на гребном канале состоится концерт

 
Теги: Брест
 
 
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   3 ноября в рамках социального благотворительного проекта "Я люблю жизнь", в поддержку женщин перенёсших онкологические заболевания, на первом этаже...
 
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