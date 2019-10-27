Экологическая акция прошла и в Ленинском районе г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Последние дни октября выдались на редкость теплыми. Погода способствовала тому, чтобы наводить порядок на земле, заниматься благоустройством территорий.

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26 октября 2019 года в рамках месячника по благоустройству в городе прошла массовая высадка деревьев. Администрация Ленинского района г. Бреста приняла участие в закладке аллеи молодых деревьев на территории Брестской крепости.





В средних школах № 17 и № 20 г. Бреста состоялась экологическая акция «Фрукты в каменных джунглях», в которой приняли участие управляющий компьютерной Академией «ШАГ» по Брестской области Алексей Александров и кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич, председатель Совета развития молодежного предпринимательства Брестской области Дмитрий Песков.





В садах учреждений образования высажено четыре вишни и девять яблонь с разным сроком созревания. Профессиональный садовник продемонстрировал учащимся мастер-класс по посадке и правильному уходу за деревьями.



