ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экологическая акция прошла и в Ленинском районе г. Бреста

28.10.2019 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Последние дни октября выдались на редкость теплыми. Погода способствовала тому, чтобы наводить порядок на земле, заниматься благоустройством территорий.

Бреста" alt="Экологическая акция прошла и в Ленинском районе г. Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/10/1572270842227628.jpg">

26 октября 2019 года в рамках месячника по благоустройству в городе прошла массовая высадка деревьев. Администрация Ленинского района г. Бреста приняла участие в закладке аллеи молодых деревьев на территории Брестской крепости.

Экологическая акция прошла и в Ленинском районе г. Бреста

В средних школах № 17 и № 20 г. Бреста состоялась экологическая акция «Фрукты в каменных джунглях», в которой приняли участие управляющий компьютерной Академией «ШАГ» по Брестской области Алексей Александров и кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич, председатель Совета развития молодежного предпринимательства Брестской области Дмитрий Песков.

Экологическая акция прошла и в Ленинском районе г. Бреста

В садах учреждений образования высажено четыре вишни и девять яблонь с разным сроком созревания. Профессиональный садовник продемонстрировал учащимся мастер-класс по посадке и правильному уходу за деревьями.

Экологическая акция прошла и в Ленинском районе г. Бреста

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Последние дни октября выдались на редкость теплыми. Погода способствовала тому, чтобы наводить порядок на земле, заниматься благоустройством территорий. 26...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фильм о зарождении футбола «Дикая лига» вышел в прокат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика