ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кировском районе завершается уборка сахарной свеклы

28.10.2019 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

В Кировском районе завершается уборка сахарной свеклы

На Кировщине завершается уборка сахарной свеклы. Об этом редактору Интернет-ресурса сообщили в управлении сельского хозяйства и продовольствия Кировского райисполкома. 

По состоянию на сегодняшнее утро корнеплоды убраны на 1425 га, что соответствует 94% от всех площадей. Валовый сбор составил 68642 т.

Завершили уборку почти все сельхозорганизации, где занимаются выращиванием сахарной свеклы. В ОАО «Райагропромтехснаб» осталось убрать сахарники на 87 га.

Средняя урожайность свеклы по району составила 482 ц/га. Самая высокая урожайность «сладких корней» в ОАО «Добоснянское — 550 ц/га. В ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» с каждого гектара накопано по 531 ц, в КСУП «Красный боец» — 520 ц/га. 

Корнеплоды с помощью привлеченной техники отправляются на Слуцкий сахаро-рафинадный комбинат.

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Кировщине завершается уборка сахарной свеклы. Об этом редактору Интернет-ресурса сообщили в управлении сельского хозяйства и продовольствия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андриевский возглавил ХК "Сочи"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика