В Кировском районе завершается уборка сахарной свеклы

Источник материала: Кировец





На Кировщине завершается уборка сахарной свеклы. Об этом редактору Интернет-ресурса сообщили в управлении сельского хозяйства и продовольствия Кировского райисполкома.

По состоянию на сегодняшнее утро корнеплоды убраны на 1425 га, что соответствует 94% от всех площадей. Валовый сбор составил 68642 т.

Завершили уборку почти все сельхозорганизации, где занимаются выращиванием сахарной свеклы. В ОАО «Райагропромтехснаб» осталось убрать сахарники на 87 га.

Средняя урожайность свеклы по району составила 482 ц/га. Самая высокая урожайность «сладких корней» в ОАО «Добоснянское — 550 ц/га. В ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» с каждого гектара накопано по 531 ц, в КСУП «Красный боец» — 520 ц/га.

Корнеплоды с помощью привлеченной техники отправляются на Слуцкий сахаро-рафинадный комбинат.