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К чему приводят пагубные привычки — советы от Кировского РОЧС

28.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

К чему приводят пагубные привычки — советы от Кировского РОЧС

Ночью 7 сентября текущего года на центр оперативного управления Кировского РОЧС поступило сообщение о пожаре в доме по адресу: аг. Боровица ул. Заречная д.5. По прибытию спасателей к месту вызова происходило горение кровли  дома открытым пламенем.

Что же стало причиной пожара, какие события предшествовали данной чрезвычайной ситуации? Об этом рассказал старший инспектор СПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский.

Виновником пожара стал 39-летний неработающий гражданин. С его слов на протяжении 3-х лет он самостоятельно проживал в данном домовладении с разрешения хозяйки дома, его тети, которая умерла в январе 2019 года.

События того рокового дня развивались по стандартному сценарию — традиционно с участием алкоголя. Виновник пожара не отрицает, что на момент возникновения пожара находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а причиной стала непотушенная сигарета.

Другими словами, данному гражданину близкие люди оказали помощь, дав крышу над головой, а его небрежность и пагубные привычки привели к трагедии – пожару, уничтожавшему все нажитое имущество.

Помимо восстановления дома после пожара гражданин за нарушения правил пожарной безопасности привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Курение в состоянии алкогольного опьянения – одна из основных причин пожаров, а также гибели людей от них. Стоит вспомнить, что именно по данной причине на территории района погибло 5 (!) человек.

Ведь в большинстве случаев трагедий удалось бы избежать, будь люди внимательней и бдительней в отношении к вопросам собственной безопасности, и прояви каждый из нас хотя бы чуточку внимания и заботы к тем, кто находится рядом – соседям, знакомым, родственникам. Ведь порой достаточно просто навестить соседа, проявить неравнодушие, тем самым, возможно, спасти бы чью-то жизнь.

Ни для кого ни секрет, чтобы обезопасить себя от «горе-соседей» и защитить свое жилье от пожара, необходимо в жилых помещениях дома установить автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

Берегите и цените свою жизнь и близких вам людей!

 
 
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Ночью 7 сентября текущего года на центр оперативного управления Кировского РОЧС поступило сообщение о пожаре в доме по адресу: аг. Боровица ул. Заречная д.5....
 
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