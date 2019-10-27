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Американцы перебрасывают в Европу тяжелые бомбардировщики для учений с ядерным оружием
Источник материала: Tut.by
Стратегическое командование США объявило, что отправит значительные силы бомбардировочной авиации на европейский театр в рамках учений Exercise Global Thunder 20. Об этом
Для участия в совместных полетах военные сформировали оперативную бомбардировочную группу, в которую входят самолеты
Global Thunder — это ежегодные учения стратегического бомбардировочного командования США, которые должны показать готовность Штатов и их союзников осуществлять ядерное сдерживание. Операции в ходе учений включают непосредственно ядерные удары, стратегическое сдерживание, противоракетную оборону, РЭБ и так далее.
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Участие примут стратегические бомбардировщики B-52 и B-2 Spirit
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