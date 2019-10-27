Американцы перебрасывают в Европу тяжелые бомбардировщики для учений с ядерным оружием

Источник материала: Tut.by

Стратегическое командование США объявило, что отправит значительные силы бомбардировочной авиации на европейский театр в рамках учений Exercise Global Thunder 20. Об этом пишет defence-blog.



Фото: das-foland.livejournal.com

Для участия в совместных полетах военные сформировали оперативную бомбардировочную группу, в которую входят самолеты B-52 Stratofortress и B-2 Spirit. Цель учений — отработать взаимодействие стратегической авиации Штатов с тактическими самолетами, включая авиацию союзников. В частности, планируется осуществить полеты с самолетами, развернутыми на базе Королевских ВВС в Фэрфорде, Великобритания.

Global Thunder — это ежегодные учения стратегического бомбардировочного командования США, которые должны показать готовность Штатов и их союзников осуществлять ядерное сдерживание. Операции в ходе учений включают непосредственно ядерные удары, стратегическое сдерживание, противоракетную оборону, РЭБ и так далее.