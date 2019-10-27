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Белорусы выиграли всемирные соревнования по робототехнике и программированию
Источник материала: Tut.by
Белорусская команда выиграла всемирные соревнования по робототехнике и программированию
FIRST Global Challenge — ежегодный робототехнический конкурс, который организован международной ассоциацией International First Committee Association.
В турнире участвовало 189 команд. Беларусь представляли два школьника (10-11 класс) и три студента — два из БГУ и один из БГУИР. В этом году конкурс назывался «Ocean Opportunities». Командам нужно было очистить океан от загрязняющих веществ. С помощью роботов игроки должные были «забить» большие и маленькие шарики, имитирующие загрязняющие вещества, в зоны обработки и перерабатывающую баржу.
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FIRST Global Challenge - ежегодный робототехнический конкурс, который организован международной ассоциацией International First Committee Association.
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