Белорусы выиграли всемирные соревнования по робототехнике и программированию

Источник материала: Tut.by

Белорусская команда выиграла всемирные соревнования по робототехнике и программированию FIRST Global Challenge в Дубае. Об этом в Facebook сообщил руководитель команды — преподаватель кафедры информатики и МПИ БГПУ имени М.Танка Александр Францкевич, передает dev.by .





FIRST Global Challenge — ежегодный робототехнический конкурс, который организован международной ассоциацией International First Committee Association.

В турнире участвовало 189 команд. Беларусь представляли два школьника (10-11 класс) и три студента — два из БГУ и один из БГУИР. В этом году конкурс назывался «Ocean Opportunities». Командам нужно было очистить океан от загрязняющих веществ. С помощью роботов игроки должные были «забить» большие и маленькие шарики, имитирующие загрязняющие вещества, в зоны обработки и перерабатывающую баржу.