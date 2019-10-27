Обустроим малую родину: 1,3 га лесопосадки — от депутатского корпуса

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Депутаты районного Совета депутатов откликнулись на призыв, прозвучавший по всей республике, на принятие участия в акциях «Чистый лес» и «Обустроим малую родину». В субботу, 26 октября они во главе с председателем райсовета депутатов Виктором Замостиком произвели посадку саженцев сосны и березы в 131 квартале Калинковичского лесничества.





1,3 га — таков вклад депутатского корпуса в восстановление лесопосадок на территории района в этот день.





Вместе с депутатами на лесопосадке работали представители учащихся коллективов Полесского аграрного колледжа и Калинковичского аграрного лицея.

























Денис ВОРОЖУН.