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Обустроим малую родину: 1,3 га лесопосадки — от депутатского корпуса

28.10.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Обустроим малую родину: 1,3 га лесопосадки — от депутатского корпуса

Депутаты районного Совета депутатов откликнулись на призыв, прозвучавший по всей республике, на принятие участия в акциях «Чистый лес» и «Обустроим малую родину». В субботу, 26 октября они во главе с председателем райсовета депутатов Виктором Замостиком произвели посадку саженцев сосны и березы  в 131 квартале Калинковичского лесничества.

Обустроим малую родину: 1,3 га лесопосадки — от депутатского корпуса

1,3 га — таков вклад депутатского корпуса  в восстановление лесопосадок на территории района в этот день.

Обустроим малую родину: 1,3 га лесопосадки — от депутатского корпуса

Вместе с депутатами на лесопосадке работали представители учащихся коллективов Полесского аграрного колледжа и Калинковичского аграрного лицея.

Обустроим малую родину: 1,3 га лесопосадки — от депутатского корпуса

Обустроим малую родину: 1,3 га лесопосадки — от депутатского корпуса

Обустроим малую родину: 1,3 га лесопосадки — от депутатского корпуса

Обустроим малую родину: 1,3 га лесопосадки — от депутатского корпуса

Обустроим малую родину: 1,3 га лесопосадки — от депутатского корпуса

Обустроим малую родину: 1,3 га лесопосадки — от депутатского корпуса

Денис ВОРОЖУН.

 
 
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Депутаты районного Совета депутатов откликнулись на призыв, прозвучавший по всей республике, на принятие участия в акциях «Чистый лес» и «Обустроим
 
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