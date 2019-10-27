Источник материала: Tut.by

В 14-м туре второго дивизиона чемпионата Румынии по футболу «Ресита» принимала УТА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2. Причем победный мяч был роскошно забит ударом через себя от линии штрафной площади в компенсированное время, пишет championat.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гол дня. Фантастический удар бисиклетой на последних минутах стал победным Это произошло в румынском чемпионате.

Невероятный по красоте гол забил Ромарио Флорина Мойзе. Кстати, он стал для полузащитника вторым в матче.