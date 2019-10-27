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Гол дня. Фантастический удар бисиклетой на последних минутах стал победным
Источник материала: Tut.by
В 14-м туре второго дивизиона чемпионата Румынии по футболу «Ресита» принимала УТА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2. Причем победный мяч был роскошно забит ударом через себя от линии штрафной площади в компенсированное время,
Невероятный по красоте гол забил Ромарио Флорина Мойзе. Кстати, он стал для полузащитника вторым в матче.
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Это произошло в румынском чемпионате.
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