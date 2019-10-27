15 лет со дня освящения Свято-Петропавловского собора в Волковыске

Источник материала: Новости Волковыска

Предыстория. Деревянный храм

«7 ноября 1865 года в 5 часов вечера приступили к освящению церкви, для чего прибыл брестский епископ Игнатий с шестью священниками. Весь храм внутри и снаружи освещался фонарями, а на территории храма были развешены разноцветные фонари.

На торжественной всенощной службе на правом клиросе пел хор, приглашенный для этого случая из самой Вильни», - таким до нас дошло описание освящения деревянной церкви в честь святых апостолов Петра и Павла в Волковыске. Храм стоял на видном месте, в центре, на нынешней площади Ленина, и «был увенчан двумя большими и тремя малыми куполами и обшит деревом».

Люди старшего поколения вспоминают, что один проезжавший через Волковыск состоятельный человек пожертвовал средства для устроения в храме второго придела в честь свт. Алексия, митрополита Московского. Храм простоял до начала Великой Отечественной войны, но попавшая в него во время боевых действий мина произвела пожар и храм сгорел.

Волковыск в послевоенное время разрастался. И вопрос о том, что в городе должна появиться вторая церковь, стал подниматься все чаще. Но в советское время, как известно, эти вопросы решались очень туго.

Отец Василий Коржич, с 1975 года – настоятель Никольского, а затем – Петропавловского храма, добавляет: «Трудностей много было, это как в фильме, помните? В то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, мы ведем разговоры с уполномоченным, чтобы трубу проложить или отопление провести».

К слову, об отоплении. Никольский храм долгое время не отапливался, а морозы в те зимы были лютыми. Отец Василий говорит: «Однажды я вышел после литургии проповедовать, и у меня застучали зубы. Так что я на себе испытал, каково это, когда зуб на зуб не попадает». Решили проводить газ.

Со временем потеплело не только в храме. В 90-е годы более терпимым становилось отношение власть к религии. «Известия» и «Правда» все чаще печатали о встречах митрополита Ленинградского и Таллинского Алексия (Ридигера), будущего патриарха Московского и Всея Руси Алексия II с представителями власти, все предчувствовали перемены.

Начало строительства

Наконец, разрешили строительство храма. Встал вопрос, где строить, учитывая, что место, где стоял сгоревший храм, занято волковысским Домом культуры. Людмила Павловна Близнюк, преподаватель воскресной школы, говорит: «Было предложено два места: в центре, ближе к тому, где стоял сгоревший храм и в новом микрорайоне, где сейчас Благовещенская церковь. Мнения разделились, устраивали опрос. Но в итоге решили, что здесь – центр города, удобнее добираться, к тому же, люди и из окружающих деревень приезжают. А в итоге и в микрорайоне потом церковь тоже построили».





Воскресная школа, к слову, образовалась, когда храма еще не было. Людмила Павловна с отцом Василием стояли у ее истоков: «Мы сидели с родителями на лавочках возле Никольской церкви. Отец Василий нами руководил, подсказывал, потому что в 90-е годы еще никаких программ составлено не было. Сначала у нас было 25 человек, потом 30, 35… Забегая вперед, скажу, что в 2001 году детей стало уже 190. Это было время всеобщего воцерковления и какого-то воодушевления. Мы объездили множество православных святынь, поездом ездили, представляете - два вагона заказывали (улыбается). Такие праздники устраивали... Жизнь кипела! Мы все вместе – и родители, и дети – участвовали в субботниках и строили этот храм. Пока не было своего помещения, для утренников одолжали залы – и в волковысском Доме культуры, и в педучилище, и музыкальная школа нас выручала».

Вера Васильевна Кузоб говорит: «Когда возводили стены храма, сторожей не было, а материалов много привезено. Вот мы и дежурили ночами по два человека».

Валентина Петровна Гирейко (в прошлом – казначей храма) вспоминает: «Кирпича не хватало. Ездили в воинскую часть по улице Жолудево, разбирали старые строения, когда часть уже расформировали. Кирпичи отбивали, очищали и привозили сюда.

Когда внутренние работы заканчивались, я лазила под купол мыть окна. Самодельные леса стояли до самого купола. Помню, отец Василий сказал: «Петровна залезла, а я что - не смогу?» и сам полез. Он тогда молодой был. Забрался и сел на ведро: «Петровна, я весь мокрый. Как Вы добрались?» А я говорю: «Я ж высоты не боюсь». Я еще молодая была».

«Иконостас ждал наш храм, и наш храм ждал его»

Валентина Петровна Гирейко: «Я помню, как привезли его – весь пол в храме завалили. Говорю: «О.Василий, а что ж это будет?» Весь иконостас был по частицам, я никогда не думала, что мы его соберем. Мы пригласили реставраторов, жили они у меня на квартире, я им и готовила. Они помогли привести иконостас в надлежащий вид. Собрали нижний ярус, потом верхний. Веревками поднимали, чтобы все ровно было. Поставили иконостас – и он так прекрасно нам подошел. Как будто иконостас ждал этот храм, и храм ждал его».





О.Василий рассказывал, что когда горела старая Петропавловская церковь, люди спасали из храма, что могли. К сожалению, не все потом вернули церковное имущество. Например, икона Петра и Павла 19-го века, московского письма, была куплена о.Василием у одного художника, которому она, в свою очередь, досталась от местного жителя. О.Василий вспоминает, что тогда за нее отдали стоимость мотоцикла. Сейчас икона находится в соборе.

Освящение

В 2005 году праздновалось 1000-летие Волковыска, и к этому времени решено было освятить храм – подарок городу. Территорию вокруг храма оперативно благоустроить помогли республиканские «Дажынкі», которые проходили в 2004 году в Волковыске. В сентябре прошли «Дажынкі», а в октябре уже освящали собор.

Вспоминает Людмила Павловна: «Вечером перед освящением мы мыли, чистили, убирали, украшали – и родители, и дети. Я пришла домой в первом часу ночи, а утром в шесть уже снова была здесь». День освящения был холодным и ветреным, люди заполнили всё пространство перед храмом. Старожилы говорят, что никогда столько народу разом не видели. На освящение приезжал Митрополит Филарет, Владыка Артемий, было много духовенства. Наградили о.Василия, отметили многих прихожан и спонсоров.

Храм сегодня





Перед службой мы разговаривали с Людмилой Павловной на крыльце собора. Она сказала, что когда утром шла на службу, увидела мужчину, который стоял перед храмом и долго и внимательно на него смотрел. Людмила Павловна заинтересовалась и подошла к нему. А этот мужчина сказал ей, что много лет назад строил этот храм и сейчас любуется делом своих рук. После службы мы нашли его. Его зовут Петр Ильич Кушнерук. Он рассказал, что помогал возводить стены и красил купол, когда тот еще не был поднят: «Бог строил, а мы помогали. Вся церковь строила, особенно женщины». Когда я спросила, каково это – молиться в храме, который строил своими руками, Петр Ильич сказал: «Это навсегда часть моей души», а в глазах – слёзы.

Женщины в храме сказали, что некоторые люди, помогавшие при строительстве, уже умерли, некоторые не могут уже дойти до храма. Все с любовью вспоминают о том непростом, но счастливом времени. Людмила Павловна говорит: «Слишком много стало отвлекающих моментов. Тогда, в 90-е, открылись двери храмов - люди как пошли! Всё неизвестное, таинственное, запрещенное. У нас работала воскресная школа для взрослых, люди семьями шли. Особенно вели бабушки. В их молодость церковь была запрещена, чувствовалось преследование, а когда стало можно - привели своих внуков. Это старшее поколение стало уходить, а молодые не сильно стремятся в храм. На праздники ходят, а чтобы посвятить себя Церкви – таких немного. От того числа я сейчас могу насчитать 25-30% заинтересованных родителей. А так продолжают только бабушки. Что-то людей отвлекает. То ли суета этого мира, то ли загруженность».

Несмотря на это, община храма живет активной жизнью: родители помогают детям в воскресной школе, вместе ходят на исповедь и службу – в этом чувствуется преемственность и продолжение тех уроков, которые получают дети. Ребята занимаются в спортивном зале, есть и своя мастерская. Возродилось и Петропавловское братство, которое успешно выпускает антисектантские брошюры. Воскресная школа и братство занимаются с детьми из детского дома, проводят совместные праздники.

Людмила Павловна уверена: «Семя посеяно, и оно всё равно даст свои плоды. Дети, которые приходили ко мне в воскресную школу в 1996-1998 гг, до сих пор к нам идут, помнят, приводят детей. И детдомовские дети не теряются. Те, которые ходили к нам в 90-е, уже выросли, завели семьи и до сих пор не забывают храм. Я с некоторыми созваниваюсь, и они нередко рассказывают, что были такие ситуации в жизни, что только Бог помогал им».

Семя даст свой плод, а Господь, мне так думается, не забудет тех, кто ради него выносил из огня иконы, лез под купол, проводил свои выходные на строительной площадке и сторожил ночами долгожданный храм.