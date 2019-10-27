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Лидер «J:Морс» спел в родной школе в Пинске
28.10.2019 17:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Именно здесь, в бывшей СШ №5 Пинска, Владимир Пугач учился и начинал заниматься музыкой.
– Сегодня отыграл сольник в Пинске. В родной школе. Прямо в актовом зале, где выступал в последний раз в 1993 году. Эмоции зашкаливают! – написал Владимир Пугач в своем Instagram.
На концерте присутствовала его классный руководитель Людмила Степановна Былинская, его учитель физики и бывший директор школы Игорь Абрамович Каролинский, который ушел на пенсию всего 2 года назад в 88 лет.
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Накануне большого юбилейного концерта к 20-летию «J:Морс» в Минске, который состоится 2 ноября в Prime Hall, лидер группы Владимир Пугач навестил родной Пинск, где сыграл...
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