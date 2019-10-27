Лидер «J:Морс» спел в родной школе в Пинске

Именно здесь, в бывшей СШ №5 Пинска, Владимир Пугач учился и начинал заниматься музыкой.

– Сегодня отыграл сольник в Пинске. В родной школе. Прямо в актовом зале, где выступал в последний раз в 1993 году. Эмоции зашкаливают! – написал Владимир Пугач в своем Instagram.

На концерте присутствовала его классный руководитель Людмила Степановна Былинская, его учитель физики и бывший директор школы Игорь Абрамович Каролинский, который ушел на пенсию всего 2 года назад в 88 лет.

Тур «20 лет. Полёт норм!» уже охватывает полтора десятка городов, включая Минск (2.11, Prime Hall) и Москву (21.11, Mumiy Troll Music Bar). Песни для юбилейных концертов и свежего официального сборника лучших песен помогали выбирать поклонники на страничках «J:Морс» в социальных сетях. График тура – www.jmors.by