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Лидер «J:Морс» спел в родной школе в Пинске

28.10.2019 17:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лидер «J:Морс» спел в родной школе в Пинске
Фото из открытых источников

Именно здесь, в бывшей СШ №5 Пинска, Владимир Пугач учился и начинал заниматься музыкой.

– Сегодня отыграл сольник в Пинске. В родной школе. Прямо в актовом зале, где выступал в последний раз в 1993 году. Эмоции зашкаливают! – написал Владимир Пугач в своем Instagram.

На концерте присутствовала его классный руководитель Людмила Степановна Былинская, его учитель физики и бывший директор школы Игорь Абрамович Каролинский, который ушел на пенсию всего 2 года назад в 88 лет.

Тур «20 лет. Полёт норм!» уже охватывает полтора десятка городов, включая Минск (2.11, Prime Hall) и Москву (21.11, Mumiy Troll Music Bar). Песни для юбилейных концертов и свежего официального сборника лучших песен помогали выбирать поклонники на страничках «J:Морс» в социальных сетях. График тура – www.jmors.by

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне большого юбилейного концерта к 20-летию «J:Морс» в Минске, который состоится 2 ноября в Prime Hall, лидер группы Владимир Пугач навестил родной Пинск, где сыграл...
 
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