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Граждане Беларуси просят сделать 31 декабря выходным днем

28.10.2019 17:31 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Авторы петиции, созданной на сайте Petitions.by, обратились к властям с просьбой сделать дополнительные выходные дни на Новый год.

Напомним, Совмин уже утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году. Согласно документу, новогодние праздники включают 1 и 2 января, а всего в году будет три рабочих субботы.

31 декабря же остается рабочим днем.

В петиции же содержится просьба утвердить три праздничных дня: 31 декабря 2019 года, 1 и 2 января 2020-го.

«Данные изменения, полагаем, очень положительно скажутся как на отдыхе граждан Республики Беларусь, так и на других сферах общественной жизни (экономической, политической и иных)», - написал автор петиции.

На момент публикации петицию подписала почти тысяча человек.

В начале декабря обращение будет направлено в Министерство труда и соцзащиты и в Совет министров.

 
 
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Авторы петиции, созданной на сайте Petitions.by, обратились к властям с просьбой сделать дополнительные выходные дни на Новый год.
 
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