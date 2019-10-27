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Граждане Беларуси просят сделать 31 декабря выходным днем
Источник материала: БДГ
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Напомним, Совмин уже
31 декабря же остается рабочим днем.
В петиции же содержится просьба утвердить три праздничных дня: 31 декабря 2019 года, 1 и 2 января 2020-го.
«Данные изменения, полагаем, очень положительно скажутся как на отдыхе граждан Республики Беларусь, так и на других сферах общественной жизни (экономической, политической и иных)», - написал автор петиции.
На момент публикации петицию подписала почти тысяча человек.
В начале декабря обращение будет направлено в Министерство труда и соцзащиты и в Совет министров.
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Авторы петиции, созданной на сайте Petitions.by, обратились к властям с просьбой сделать дополнительные выходные дни на Новый год.
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