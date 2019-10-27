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На месте легендарного «Гудвина» на проспекте откроется кальянная

28.10.2019 17:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На месте «несчастливого» кафе «Гудвин» откроется новое заведение. Вместо легендарного ресторана на проспекте Независимости будет работать кальянная известной российской сети, пишет CityDog.by.


Фото: CityDog.by

Почему место, где был ресторан «Гудвин», «несчастливое»?

Практика показывает, что заведения в помещении по адресу проспект Независимости, 19 долго не живут. Поэтому некоторые минчане уже прозвали это место «несчастливым»

В конце 1990-х на этом месте закрылся когда-то известный в Минске бар «Семь пятниц», и уже в начале 2000-х по инициативе генерального продюсера «Альфа Радио» Сергея Кузина здесь появился клуб «Гудвин». Тогда же рядом со входом установили и знаменитого Железного Дровосека.


Это фото было сделано в июле 2019 года. Фото: c сайта CityDog.by

Клуб работал до 2009 года, а потом закрылся из-за нерентабельности. С этого момента заведения по этому адресу начали быстро сменять друг друга: в 2010-м на месте «Гудвина» был зал игровых автоматов Palazzo, затем снова открылся «Гудвин», но в 2016-м там уже работал «Мюзик Холл».

В 2018 году в Минск снова вернулся «Гудвин». На этот раз он продержался до лета 2019 года.

Что появится на месте «Гудвина» в этот раз?

Судя по вывеске, тут будет кальянная «Мята Lounge» — эту же информацию нам подтвердили в самом заведении. Кальянная работает по российской франшизе и представлена в России, Беларуси, Украине и Казахстане.

О судьбе скульптуры, которая долгие годы стояла на проспекте Независимости, ничего неизвестно.


А это все, что осталось от дровосека. Фото: CityDog.by

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Теги: Минск
 
 
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Скульптуры Железного Дровосека рядом со входом в заведение больше нет.
 
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