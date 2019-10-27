Фильм о зарождении футбола «Дикая лига» вышел в прокат

Источник материала: Аргументы и факты

«АиФ» побывал на предпоказе фильма «Дикая лига», организованном при поддержке ассоциации «Белорусская федерация футбола». Картина, снятая российскими и американскими кинематографистами, рассказывает о том, как зарождался футбол в России.

Генеральный продюсер картины Игорь ДОБРОВОЛЬСКИЙ рассказал о том, что загорелся снять картину еще до Чемпионата мира по футболу-2018, который проходил в России.

- В основе сюжета – реальные события: прообразом бывшего бурлака Варлама, которого сыграл Володя Яглыч, был Борис Чесноков, возглавивший Дикую лигу футбола.

Чтобы получилась эта красивая история, удалось аккумулировать в съемочной группе голливудских и российских кинематографистов. С американской стороны это были режиссер Арт Камачо, оператор Кен Блейки, из актерского состава Уильям Шокли, Эдриан Пол. С нашей стороны – режиссер Андрей Богатырев, оператор Вячеслав Красаков, актеры Иван Охлобыстин, Дмитрий Назаров, Владимир Яглыч, Олеся Судзиловская и другие.

Оправданный риск

- Конечно, продюсер всегда рискует, потому что реакция зрителей непредсказуема, - говорит Игорь Добровольский. – Но почему я все-таки решил рискнуть и сделать этот фильм? Потому что, во-первых, это очень интересная и динамичная история. Зрителям не будет скучно.

Расскажу одну вещь: влиятельные люди из мира футбола спрашивали меня, зачем я снимаю кино о футболе. «После Чемпионата мира футбола не будет!» - говорили мне они. «Будет!» - отвечал я. – «Откуда ты знаешь?» - «Догадываюсь!» И, знаете, когда я смотрел по телевизору футбол – тот матч, когда российская сборная победила испанцев, жена тогда удивилась: «Ты чего так кричишь?» - «Наши испанцев сделали – точно по фильму!»

Но я, наверное, лучше говорил бы не о рисках, а об удовольствии, которое мы все испытывали на съемочной площадке. Мы были как одна семья, и каждый оставил на съемках частичку своей души. Мы постарались сделать так, чтобы в фильме все было естественно и правдиво. Я – генеральный продюсер, но по сути был линейным и проводил на съемочной площадке дни напролет с шести утра до часу ночи. Команда собралась удивительная: режиссеры – профессионалы своего дела, прекрасный актерский состав, с которым работать счастье. Назаров, Охлобыстин – профессионалы высочайшего уровня. Главное, было создать хорошую атмосферу и, что называется, обед вовремя подвозить (смеется.) А все остальное – магия дружбы, взаимопомощи, сотворчества, которые царили на площадке.

Продюсер уверен, что картина заинтересует западный кинорынок:

- Я недавно получил письмо от организатора кинофестиваля в Лос-Анджелесе, в котором он написал: «Я терпеть не могу футбол, а еще больше я не люблю европейский футбол. Но вы сняли такую потрясающую картину, что хочу взять ее в наш конкурс». Эти слова позволяют верить в то, что у фильма будет успех.

Прекрасные актеры

Одну из главных ролей в фильме «Дикая лига» сыграл актер, режиссер, писатель, сценарист Иван Охлобыстин.

В Минске за последнее время прошли уже несколько мероприятий с участием Ивана Охлобыстина, поэтому закрался вопрос: может, Иван Иваныч уже живет в белорусской столице и никуда отсюда не уезжал?

Отчасти это так: на встрече с поклонниками в преддверии кинопоказа Охлобыстин признался, что сейчас занят в съемках фильма, которые продлятся до декабря. Это будет интересный и небанальный ироничный детектив.

- Мне здесь нравится: огромный круг общения, да и байкеры прекрасные, - рассказал Иван ОХЛОБЫСТИН. – Кормят вкусно (смеется.) По-видимому, я уеду отсюда счастливый и потолстевший.

Надеюсь, что за время моего пребывания мне удастся попасть в Купаловский театр на спектакль «Ревизор»: у белорусских актеров, с которыми я общаюсь, упоминание о нем вызывает гомерический хохот. В принципе я бы хотел и другие театры посетить.

Один из поклонников спросил Ивана Ивановича, можно ли его в Минске встретить в метро, на что тот ответил:

- В метро, к сожалению, меня не пускают: потому что утром за мной приезжает машина и сразу отвозит на съемки. Вечером, в 23.00, снова приезжает и отвозит домой. Я бы спустился в метро, меня мало что смущает. Если кто-то захочет сфотографироваться – никаких проблем, я к этому привык. (Улыбается.)

Вопрос о поклонницах отпал сам собой: указав на очаровательную стройную девушку в первом ряду, в которой публика не узнала Оксану Арбузову, Иван Охлобыстин пошутил в свойственной ему манере:

- Моя жена Оксана постоянно ходит за мной, так что…

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Роли, которые нравятся

В фильме «Дикая лига» Иван Охлобыстин сыграл бывшего сыщика Яшу, преданного помощника купца Балашова в исполнении Дмитрия Назарова.

- Честно говоря, я сейчас страдаю из-за того, что мне, как правило, предлагают роли сумасшедших, безумцев, предателей. Кстати, на «Беларусьфильме» много военного кино снимают: я был б замечательным предателем, но, увы, не зовут… Вообще, в какой-то момент я смирился, что мне не предложат сыграть Принца из «Золушки» (смеется.) И усвоил то, что всегда нужно читать сценарий. Однажды мне пришлось даже брать псевдоним, когда я играл у Леши Учителя. Вроде бы, роль благородного человека, но когда я доиграл до сцены, где в тексте написано: «Извините, я не могу с вами продолжать отношения, потому что я не люблю женщин. Я люблю мужчин», было уже поздно. Больше я таких ошибок не хочу.

Что касается съемок фильмов по моим книгам, то идет подготовка к работе над картиной по роману «Запах фиалки». Вряд ли со мной в главной роли. Знаете, мне уже по Москве неудобно ходить. Дочка недавно прислала фото: висят три плаката – фильма «Дикая лига», реалити-шоу «Охлобыстины» и комедии «Холоп», и везде мое лицо…