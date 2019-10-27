В Минске прошла ежегодная областная конференция ОСВОД

Источник материала: Слуцк Город





23 октября в Минске проходила XV конференция Минской областной организации ОСВОД, в которой приняли участие председатели районных и Жодинской городской организаций ОСВОД, начальники спасательных станций и спасательных постов Минской области, а также делегаты из всех районов Минской области, представители районных исполнительных комитетов.

На конференции было отмечено, что первичные организации, юридические лица члены ОСВОД в 2019 году свою деятельность направляли на решение государственно-значимых задач ОСВОД, определенных указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 2004 г. № 298 «Вопросы Белорусского республиканского общества спасания на водах», Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 1623 от 11.12.2009 г., Уставом ОСВОД.

Охрана жизни людей на водах – государственное, всенародное дело.

Было отмечено, что в Минской области организации ОСВОД работают во всех 22 районах и в Жодино. Жизнь людей на водах области в настоящее время охраняют 7 спасательных станций и 28 спасательных постов. И все же положение дел по гибели людей на воде остается тревожным. За 2018 год в Республике Беларусь от утопления погибло 374 человека, 30 из них несовершеннолетние. В Минской области утонуло 67 человек, в том числе 4 несовершеннолетних.

По оперативным данным ОСВОД, с начала года по 20.10.2019 г. в Республике Беларусь от утопления погибло 311 человек, в том числе 24 несовершеннолетних. В Минской области утонул 51 человек, 2 из них несовершеннолетние.

Анализ гибели людей на воде показывает, что основными причинами утоплений являются купание в неустановленных и необорудованных местах, купание и рыбная ловля в состоянии алкогольного опьянения, оставление взрослыми детей без присмотра. В зимнее время люди тонут во время переходов водоёмов и играх на льду, а также при подлёдной рыбалке.

По итогам конференции был избран новый председатель Минской областной организации ОСВОД – Патрикеев Сергей Алексеевич, ранее занимавший должность начальника отдела водолазно – спасательной службы Республиканской организации ОСВОД. Также избраны делегаты на Съезд республиканской организации, который пройдет 29 ноября 2019 г. в г. Минске.

С положительной стороны была отмечена работа Слуцкой районной организации ОСВОД, которая занимает одно из ведущих мест в Минской области. Почетной грамотой Президиума республиканского совета ОСВОД были награждены Рудницкий Олег Владимирович – председатель Слуцкой районной организации ОСВОД и Кохан Сергей Георгиевич – преподаватель физической культуры и здоровья УО «Слуцкий государственный колледж», а также Почетной грамотой Президиума Минской областной организации ОСВОД – преподаватель физической культуры и здоровья ГУО «Средняя школа № 11 г. Слуцка» Сосновская Елена Леонидовна.









Председатель Слуцкой районной

организации ОСВОД

О. В. Рудницкий.