Адель не узнать после похудения. Рассказываем, как ей это удалось, и вспоминаем другие «звездные» похудения

Источник материала: Tut.by

Обладательница уникального голоса певица Адель всегда была женщиной в теле, что никак не влияло на ее самооценку и любовь слушателей. Адель говорила, что придерживается бодипозитивных взглядов и никогда не станет работать с теми, кто предложит ей похудеть. Но недавние события в личной жизни артистки заставили ее пересмотреть многое — в том числе взгляды на ЗОЖ.

На вечеринке в честь дня рождения рэпера Дрейка певица Адель продемонстрировала потрясающую форму, а ее фото мгновенно разошлись по Сети с комментариями: «Неужели это Адель?!», — пишет The Sun .













Певица не афиширует, сколько килограммов она сбросила, но фанаты уверены, что не меньше 20.

Своим телом Адель всерьез занялась после развода с мужем. Но совсем не для того, чтобы что-то ему доказать, а ради собственного здоровья и необходимости переключиться на нечто действительно полезное и продуктивное. «Я сменила слезы на пот», — шутит артистка, намекая на тренировки в спортзале.

Напоминаем, как выглядела Адель до похудения

Известно, что Адель занимается пилатесом и тренируется в зале под руководством личного тренера Далтона Вонга, который привел в отличную форму многих звезд Голливуда — например, Дженнифер Лоуренс.

Диету для Адель тоже разрабатывали «звездные» диетологи: главное место в ее рационе занимают продукты — активаторы сиртуина. Сиртуины — это семейство белков, они вовлечены в регуляцию важных клеточных процессов и метаболических путей.

В ежедневном меню певицы много растительных продуктов: капусты, красного лука, петрушки. Гречневая каша и орехи — для поддержания сил и продуктивных тренировок. Клубника, кофе и немного темного шоколада — для позитивного настроя для работы над собой.

Результаты действительно впечатляют.

Предлагаем вспомнить певиц, похудение которых также поразило фанатов.

Полина Гагарина





Полина Гагарина прочно ассоциируется с образом тонкой и звонкой блондинки. Но до того как стать такой, она похудела на 40 кг. Всевозможные варианты «диеты от Гагариной» кочуют по Сети, но певица утверждает, что не имеет к ним отношения, а секрет ее похудения исключительно в упорных тренировках и отказе от вредных продуктов.

Пелагея





Пелагея была органична в образе русской красавицы — кровь с молоком. Но несколько лет назад наставница «Голоса» решила похудеть, и за 2 месяца сбросила около 20 кг. Оптимальный для нее вес Пелагее удается держать до сих пор. Четыре главные причины преображения певицы: здоровое питание, спа-процедуры, отказ от ужинов и огромное желание измениться.

Алла Пугачева





Алла Пугачева, которая скоро выступит в Беларуси, за те 10 лет, что отказывалась от выступлений, серьезно поработала над собой. В этом году Алле исполнилось 70 лет, но она выглядит лучше, чем в 40−50. Певица рассказала, что придерживается бессолевой диеты, умеренно тренируется под руководством тренера и заботится о себе ради своих детей.