Вера Шкредова стала двухсотым ребенком в районе за год

Источник материала: Горецкий вестник

У Анны и Алексея Шкредовых новорожденная дочь Вера стала в этом году двухсотым ребенком в Горецком районе.





Начальник отдела ЗАГС райисполкома Наталья Мелехова поздравила родителей, вручила юбилейное свидетельство о рождении ребенка в обложке с национальной символикой и подарила сладкий презент.

Счастлив появлению сестрички и старший брат Женя. Пока глава семьи трудится командиром отделения ПАСП-14 РОЧС), пятилетний мальчишка во всем помогает маме.





“Когда Верочка подрастет, мы, конечно, расскажем, что она стала юбилейным малышом, — сказала мама. — Спасибо отделу ЗАГС, что сделали наш семейный праздник еще прекраснее. Такие приятные сюрпризы добавляют ярких красок в жизнь”.





Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова