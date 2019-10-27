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Вера Шкредова стала двухсотым ребенком в районе за год
28.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
У Анны и Алексея Шкредовых новорожденная дочь Вера стала в этом году двухсотым ребенком в Горецком районе.
Начальник отдела ЗАГС райисполкома Наталья Мелехова поздравила родителей, вручила юбилейное свидетельство о рождении ребенка в обложке с национальной символикой и подарила сладкий презент.
Счастлив появлению сестрички и старший брат Женя. Пока глава семьи трудится командиром отделения ПАСП-14 РОЧС), пятилетний мальчишка во всем помогает маме.
“Когда Верочка подрастет, мы, конечно, расскажем, что она стала юбилейным малышом, — сказала мама. — Спасибо отделу ЗАГС, что сделали наш семейный праздник еще прекраснее. Такие приятные сюрпризы добавляют ярких красок в жизнь”.
Валерия Дроздовская
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У Анны и Алексея Шкредовых новорожденная дочь Вера стала в этом году двухсотым ребенком в Горецком районе. Начальник отдела ЗАГС райисполкома Наталья...
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