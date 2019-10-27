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Вера Шкредова стала двухсотым ребенком в районе за год

28.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

У Анны и Алексея Шкредовых новорожденная дочь Вера стала в этом году двухсотым ребенком в Горецком районе.

 

Вера Шкредова стала двухсотым ребенком в районе за год

 

Начальник отдела ЗАГС райисполкома Наталья Мелехова поздравила родителей, вручила юбилейное свидетельство о рождении ребенка в обложке с национальной символикой и подарила сладкий презент.

Счастлив появлению сестрички и старший брат Женя. Пока глава семьи трудится командиром отделения ПАСП-14 РОЧС), пятилетний мальчишка во всем помогает маме.

 

Вера Шкредова стала двухсотым ребенком в районе за год
Так совпало, что Верочка у Анны и Алексея родилась в день их встречи — 17 октяб­ря. Эта дата принесла в их судьбы двойную радость.

 

“Когда Верочка подрастет, мы, конечно, расскажем, что она стала юбилейным малышом, — сказала мама. — Спасибо отделу ЗАГС, что сделали наш семейный праздник еще прекраснее. Такие приятные сюрпризы добавляют ярких красок в жизнь”.

 

Вера Шкредова стала двухсотым ребенком в районе за год

 

Валерия Дроздовская
Фото Михаила Левцова


 
 
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  У Анны и Алексея Шкредовых новорожденная дочь Вера стала в этом году двухсотым ребенком в Горецком районе.     Начальник отдела ЗАГС райисполкома Наталья...
 
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