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На сколько с 1 ноября вырастут пособия при рождении детей

28.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В Беларуси с 1 ноября вырастут пособия при рождении детей, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума, пишет tut.by. Со следующего месяца БПМ поднимут на 93 копейки — до 231,83 рубля. Новые размеры выплат будут действовать до конца января 2020 года.

 

На сколько с 1 ноября вырастут пособия при рождении детей

 

Пропорционально росту БПМ изменятся размеры единовременного пособия в связи с рождением первого ребенка, с 1 ноября оно составит 2318,3 рубля (сейчас — 2309,1 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3245,62 рубля (сейчас — 3232,74 рубля).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 231,83 рубля (сейчас — 230,91 рубля).

При этом пособия на детей до трех лет с 1 ноября пересматривать не будут. Напомним, в июне 2017 года в Беларуси изменили порядок пересмотра выплаты этих пособий. Их стали пересчитывать дважды в год — с 1 февраля и с 1 августа, а не раз в квартал, как было раньше. Кроме того, в конце 2016 года в парламенте обсуждали вариант, чтобы пересматривать размер выплат декретницам раз в год, а не каждый квартал, как было раньше.

Пропорционально росту БПМ с 1 ноября изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

TUT.BY


 
 
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  В Беларуси с 1 ноября вырастут пособия при рождении детей, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума, пишет tut.by. Со следующего месяца...
 
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