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Крупнейшая в мире электростанция начала работать в пустыне Сахара
Источник материала: СТВ
Новости Египта. Крупнейшая в мире электростанция начала работу в Сахаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солнечный парк, который строили 3 года, способен обеспечить электроэнергией свыше миллиона жилых домов.
Электростанция содержит 6 млн панелей и занимает 37 квадратных километров пустыни. Благодаря ей Египет предотвратит почти 2 млн тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.
Отметим, до этого крупнейшая электростанция в мире находилась в Китае.
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Новости Египта. Крупнейшая в мире электростанция начала работу в Сахаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солнечный парк, который строили 3 года,...
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