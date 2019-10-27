Brexit перенесли до 31 января 2020 года

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца: новая дата выхода Великобритании из ЕС назначена на 31 января 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее заявление сделал глава Евросовета Дональд Туск. Напомним, Brexit должен был состояться еще в марте, однако британский парламент трижды отклонял проект соглашения об условиях развода с ЕС. Затем выход из сообщества еще несколько раз переносили.





Так и не сумев вывести ситуацию из тупика, премьер-министр Тереза Мэй подала в отставку. Сменивший ее Борис Джонсон настаивал провести Brexit 31 октября со сделкой или без нее, но и его намерения не завершились успехом.