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Женщина придумала простой способ прятать сладости от детей. И он гениален
Источник материала: СТВ
Спрятать сладости от детей, чтобы они не съели все сразу, бывает очень сложно. Малыши или знают все тайники, или быстро их находят.
Настоящим спасением можно считать способ, которым
Пост Роуз очень быстро набрал популярность. Меньше чем за 10 дней им поделились 54 тысячи пользователей. Публикация собрала более 2,8 тысяч лайков.
В комментариях люди удивлялись тому, почему сами не догадались до такой простой, но очень гениальной идеи. Некоторые комментаторы заметили, что в детстве легко бы обнаружили такой тайник из-за любви к овощам.
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Спрятать сладости от детей, чтобы они не съели все сразу, бывает очень сложно. Малыши или знают все тайники, или быстро их находят. Настоящим спасением можно...
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