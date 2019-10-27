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«Обеспечить равные условия для всех кандидатов». Павел Лёгкий о роли местных СМИ в период избирательной кампании

28.10.2019 16:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Роль местных СМИ в период избирательной кампании, информирование читателей и работа с кандидатами. Эти и другие темы 28 октября звучали на форуме региональных журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Обеспечить равные условия для всех кандидатов». Павел Лёгкий о роли местных СМИ в период избирательной кампании

«Обеспечить равные условия для всех кандидатов». Павел Лёгкий о роли местных СМИ в период избирательной кампании

«Обеспечить равные условия для всех кандидатов». Павел Лёгкий о роли местных СМИ в период избирательной кампании

Площадка объединила более полутора сотен представителей средств массовой информации. Тема актуальная – предстоящие выборы в парламент. Вместе с экспертами обсуждали, каким образом редакциям выстраивать работу с кандидатами в депутаты.

Сейчас, напомним, самый активный этап кампании – агитация. Редакторам важно знать законодательство в этой сфере.

«Обеспечить равные условия для всех кандидатов». Павел Лёгкий о роли местных СМИ в период избирательной кампании

Павел Лёгкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Призываем средства массовой информации быть максимально объективными, максимально четкими в вопросах соблюдения законодательства и обеспечить, самое главное, на выходе равные условия для всех кандидатов в депутаты Палаты представителей, которые будут выступать с площадок этих средств массовой информации.

«Обеспечить равные условия для всех кандидатов». Павел Лёгкий о роли местных СМИ в период избирательной кампании

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Для нас эта кампания очень важна прежде всего тем, что мы работаем с депутатами, вы знаете, что не один год и по Трудовому кодексу, и по остальным документам. И от того, насколько будут грамотны, профессиональны люди, избранные в депутаты, будет зависеть и наша работа. Нам самим будет удобно и хорошо работать в этом отношении с профессионалами. И мы надеемся, что именно такие люди придут.

Кроме того, конечно, мы заинтересованы, чтобы явка была высокая. Мы сейчас говорим о том, что каждый должен сделать свой выбор. Для этого иногда хватает всего 15 минут.

Затронули и проблемные моменты деятельности региональных СМИ. В частности, обращалось внимание на нехватку аналитических материалов на газетных полосах. Добавим, форум организован Федерацией профсоюзов при поддержке Министерства информации.

«Обеспечить равные условия для всех кандидатов». Павел Лёгкий о роли местных СМИ в период избирательной кампании

Люди в материале: Павел Легкий, Елена Манкевич
 
 
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Новости Беларуси. Роль местных СМИ в период избирательной кампании, информирование читателей и работа с кандидатами. Эти и другие темы 28 октября звучали на форуме...
 
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