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«Обеспечить равные условия для всех кандидатов». Павел Лёгкий о роли местных СМИ в период избирательной кампании
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Роль местных СМИ в период избирательной кампании, информирование читателей и работа с кандидатами. Эти и другие темы 28 октября звучали на форуме региональных журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Площадка объединила более полутора сотен представителей средств массовой информации. Тема актуальная – предстоящие выборы в парламент. Вместе с экспертами обсуждали, каким образом редакциям выстраивать работу с кандидатами в депутаты.
Сейчас, напомним, самый активный этап кампании – агитация. Редакторам важно знать законодательство в этой сфере.
Павел Лёгкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Кроме того, конечно, мы заинтересованы, чтобы явка была высокая. Мы сейчас говорим о том, что каждый должен сделать свой выбор. Для этого иногда хватает всего 15 минут.
Затронули и проблемные моменты деятельности региональных СМИ. В частности, обращалось внимание на нехватку аналитических материалов на газетных полосах. Добавим, форум организован Федерацией профсоюзов при поддержке Министерства информации.
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«Обеспечить равные условия для всех кандидатов». Павел Лёгкий о роли местных СМИ в период избирательной кампании
Новости Беларуси. Роль местных СМИ в период избирательной кампании, информирование читателей и работа с кандидатами. Эти и другие темы 28 октября звучали на форуме...
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