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БелАЗ: как собираются машины-гиганты

28.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

За 70 лет своего существования Белорусский автомобильный завод, производящий карьерную технику, стал холдингом с дочерними предприятиями на разных континентах. На заводе, площадь которого вместила бы более сотни футбольных полей, собирают самосвалы-гиганты. Как создаются детали для будущих автомобилей, где тестируются новые модели, кто следит за работой карьерных грузовиков-беспилотников и почему заказчик получает технику в разобранном виде? Об этом расскажем прямо сейчас.



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