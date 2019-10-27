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БелАЗ: как собираются машины-гиганты
28.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За 70 лет своего существования Белорусский автомобильный завод, производящий карьерную технику, стал холдингом с дочерними предприятиями на разных континентах. На заводе, площадь которого вместила бы более сотни футбольных полей, собирают самосвалы-гиганты. Как создаются детали для будущих автомобилей, где тестируются новые модели, кто следит за работой карьерных грузовиков-беспилотников и почему заказчик получает технику в разобранном виде? Об этом расскажем прямо сейчас.
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О самых больших самосвалах в мире, которым не страшны экстремальные температуры, бездорожье и непогода.
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