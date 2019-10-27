БелАЗ: как собираются машины-гиганты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За 70 лет своего существования Белорусский автомобильный завод, производящий карьерную технику, стал холдингом с дочерними предприятиями на разных континентах. На заводе, площадь которого вместила бы более сотни футбольных полей, собирают самосвалы-гиганты. Как создаются детали для будущих автомобилей, где тестируются новые модели, кто следит за работой карьерных грузовиков-беспилотников и почему заказчик получает технику в разобранном виде? Об этом расскажем прямо сейчас.