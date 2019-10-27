Минчанина ограбили средь бела дня

На линию 102 поступил звонок от мужчины, который сообщил, что когда он выходил из игрового клуба по ул.Карла Либкнехта и садился в такси, чтобы уехать домой, на него напали двое неизвестных.





Мужчины с применением физической силы вытащили его из такси, похитили все денежные средства и скрылись в неизвестном направлении. В результате нападения минчанин лишился 1400 долларов США и 700 рублей.





В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий фигуранты были установлены. Ими оказались ранее неоднократно судимые за совершение грабежей 19-летний и 28-летний минчане.













Известно, что 300 долларов США мужчины успели потратить на собственные нужды.



