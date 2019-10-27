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Минчанина ограбили средь бела дня

28.10.2019 17:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Столичные оперативники задержали молодых людей, которые ограбили минчанина, когда тот садился в такси.

На линию 102 поступил звонок от мужчины, который сообщил, что когда он выходил из игрового клуба по ул.Карла Либкнехта и садился  в такси, чтобы уехать домой, на него напали двое неизвестных. 

Мужчины с применением физической силы вытащили его из такси, похитили все денежные средства и скрылись в неизвестном направлении. В результате нападения минчанин лишился 1400 долларов США и 700 рублей.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий фигуранты были установлены. Ими оказались ранее неоднократно судимые за совершение грабежей 19-летний и 28-летний минчане.



Известно, что 300 долларов США мужчины успели потратить на собственные нужды.

Первый заместитель начальника Московского РУВД г. Минска Александр Алешкевич напоминает, что за совершение открытого хищения имущества, соединенного с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно либо группой лиц, в соответствии с частью 2 статьи 206 УК Республики Беларусь («Грабеж»), может грозить наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до шести лет, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
 
Теги: Минск
 
 
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Столичные оперативники задержали молодых людей, которые ограбили минчанина, когда тот садился в такси.
 
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