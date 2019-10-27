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Минск никогда не станет двухмиллионником?
Источник материала: Партизан
Население Минска сокращается.
По состоянию на 1 октября 2019 года численность населения Беларуси составляла 9.454.800, сообщает Белстат.
В начале года белорусов было 9475200 человек. Таким образом, с начала года нас стало меньше на 20400.
Сокращается и количество минчан - в столице сейчас проживает 1986600 человек. Это на 6100 человек меньше, чем в начале года.
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Население Минска сокращается.
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